Глухівський кар’єр кварцитів Олега Дерипаски планують продати на аукціоні

ТОВ “Глухівський кар’єр кварцитів”, що розташований у селі Баничі Сумської області, готують до приватизації. Раніше він належав російському олігарху Олегу Дерипаску. Наразі вивчають попит на підприємство.

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Про це пише Nadra.info.

Готують до продажу

Зазначається, що в березні Фонд державного майна України включив ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів" до переліку підприємств, що підлягають приватизації.

Наразі інформаційного повідомлення та опису лоту ще немає, тоді як місцеве видання Глухів.City із посиланням на заступницю начальника Регіонального відділення ФДМУ у Сумській області Світлану Петрову пише, що стартова вартість об’єкта приватизації становитиме 5 948 639 грн. Наразі проводиться робота з вивчення попиту на підприємство.

Про кар’єр

Цей кар'єр, заснований у 1928 році, спеціалізується на видобутку та первинній переробці кварцитів для потреб металургії. Баницьке родовище, на базі якого працює кар'єр, є одним з небагатьох у світі, яке видобуває кварцити з вмістом двоокису кремнію понад 99%.

Такий високочистий кварцит незамінний в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях, а також використовується в металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках.

Націоналізація активу

ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів" (ГКК) стягнули в дохід держави у справі проти підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски за рішенням Вищого антикорупційного суду. Фонд держмайна контролює підприємство з лютого 2024 року. З грудня 2023 року Господарський суд Сумської області розглядає заяву про банкрутство ГКК за борг у 80 тис. грн, але юристи зауважують, що банкрутство має ознаки штучного і вибіркового.

Вирішальне судове засідання призначено на 10 квітня 2025 року. Як очікується, саме тоді суд вирішить – відправляти ТОВ "Глухівський карʼєр кварцитів" в санацію чи ліквідацію, або ж взагалі закрити провадження у справі про банкрутство.

З З жовтня підприємство очолює в.о. керівника Євген Чупрун (YouControl).

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року за матеріалами СБУ суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, які зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину, і який Україна також збирається приватизувати.