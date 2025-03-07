Мін’юст подав другий позов до російського олігарха Дерипаски щодо конфіскації активів

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду другий позов з вимогою конфіскації активів російського олігарха Олега Дерипаски та компанії МКПАТ "Русал" у дохід держави.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

У поданому позові відомство просить стягнути з Дерипаски в дохід держави понад 440 тисяч тонн бокситів (сировина для виробництва глинозему, з якого виготовляють алюміній) та 110 тисяч тонн глинозему загальною вартістю у понад 2 млрд грн. Про виявлення цих активів було повідомлено СБУ.

За даними відомства, підконтрольна олігарху компанія "Русал" постачала алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для збройних сил РФ.

Також, встановлено, що Дерипаска володіє промисловим конгломератом "Російські машини", до складу якого входить "Військово-промислова компанія" – головний постачальник озброєння та обладнання для російських військових. Зокрема, компанії конгломерату виробляють бронетранспортери-амфібії БТР-80, БТР-82А, АМН 233114 "Тигр-М" та інші бойові машини на замовлення Міноборони РФ.

Арешт активів Олега Дерипаски

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року за матеріалами СБУ суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Йдеться про майже 500 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

За рішенням Вищого антикорупційного суду у дохід держави вилучили 100% корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу, які раніше контролював Дерипаска. У серпні 2024 року у ФДМУ повідомили, що Україна збирається приватизувати підприємство.

Дерипаска входить до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна і займається виробництвом продукції для військово-промислового комплексу РФ. Зокрема, його заводи виготовляють компоненти до балістичних ракет Іскандер, бойових дронів і радіолокаційних систем.