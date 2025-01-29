СБУ арештувала нові активи підсанкційного російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн: що відомо

За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Йдеться про понад 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Що відомо про активи

Мова йде про майже 500 тисяч тонн бокситів та глинозему, вироблених в Україні до початку повномасштабної війни.

Ці запаси зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, який раніше був власністю росіянина.

Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Ця продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на російських заводах Олега Дерипаски "Русал".

Про хід справи

Згідно з матеріалами справи, арештовані боксити та глинозем належали олігарху з Росії через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу.

Саме ця компанія була формальним замовником продукції Миколаївського заводу, яку планувалося реекспортувати на російські підприємства Дерипаски.

На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за декількома статтями у тому числі за фінансування війни Росії проти України.

Крім того, за матеріалами СБУ націоналізовано всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України.

Арешт активів підтверджує і пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що Шевченківський районний суд Києва арештував боксити та глинозем швейцарської компанії на суму понад 2 млрд грн.

Власником компанії є підсанкційний росіянин, який контролює найбільший у світі виробник алюмінію і постачає продукцію для оборонної промисловості РФ.

Що відомо про Дерипаску

Дерипаска є близьким соратником Путіна та постачає продукцію для військово-промислового комплексу РФ.

Його заводи виробляють компоненти для балістичних ракет "Іскандер", бойових дронів і радіолокаційних систем.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна конфіскувала російські активи на суму не менше 15 мільярдів гривень. Серед них — майно олігархів, таких як Дерипаска, Ротенберг, Гінер, Шелков і Євтушенков.