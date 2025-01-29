СБУ арестовала новые активы подсанкционного российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн: что известно

По материалам Службы безопасности Украины, суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Речь идет о более чем 2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно об активах

Речь идет о почти 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, произведенных в Украине до начала полномасштабной войны.

Эти запасы хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее являвшегося собственностью россиянина.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн.

Эта продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал".

О ходе дела

Согласно материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из России через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

Эта компания была формальным заказчиком продукции Николаевского завода, которую планировалось реэкспортировать на российские предприятия Дерипаски.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по нескольким статьям, в том числе за финансирование войны России против Украины.

Кроме того, по материалам СБУ национализированы все заводы фигуранта, которые находятся в разных регионах Украины.

Арест активов подтверждает и пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева арестовал бокситы и глинозем швейцарской компании на сумму более 2 млрд. грн.

Владельцем компании является подсанкционный россиянин, контролирующий крупнейший в мире производитель алюминия и снабжающий продукцию для оборонной промышленности РФ.

Что известно о Дерипаске

Дерипаска является близким соратником Путина и снабжает продукцию для военно-промышленного комплекса РФ.

Его заводы производят компоненты для баллистических ракет "Искандер", боевых дронов и радиолокационных систем.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российские активы на сумму не менее 15 миллиардов гривен. Среди них – имущество олигархов, таких как Дерипаска, Ротенберг, Гинер, Шелков и Евтушенков.