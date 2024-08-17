Украина конфисковала российских активов на 15 млрд грн: среди крупнейших — заводы и торговые центры

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов на сумму не менее 15 миллиардов гривен. Среди конфискованных объектов есть имущество российских олигархов, таких как Дерипаска, Ротенберг, Гинер, Шелков, Евтушенков. Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ГПК).

Согласно сообщению, также были конфискованы активы предателей и пособников россиян, в частности, Богуслаева, Балицкого, Сальдо, Януковича и десятков других подсанкционных лиц.

Фонд государственного имущества, отвечая на запрос Центра противодействия коррупции, сообщил, что уже получил в свое управление 1175 объектов.

Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн. Кроме этого, Фонду было передано 686,5 миллиона гривен на банковских счетах и права требования на 40,9 миллиона гривен.

Среди крупнейших конфискованных активов были:

Николаевский глиноземный завод и другие активы российского миллиардера Дерипаски.

ООО "Аэрок", ведущий производитель газобетонных изделий в Украине, принадлежавший подсанкционному российскому олигарху Молчанову.

100% доли в уставном капитале ООО "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", 90,1% компании "Страховая компания Мотор-Гарант" и еще трех компаний, принадлежащих Богуслаеву, а также более 630 миллионов гривен.

Столичный ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавший подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам.

"ПентоПак Украина", принадлежавший российско-греческому олигарху Саввиди, продан на открытом аукционе за 103 миллиона долларов .

Кроме того, конфискованы сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденция Межигорья, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Однако большая часть этих активов находится на временно оккупированных территориях.

"Дальше — больше. Цель — конфисковать у россиян замороженных на Западе 300 млрд долларов", — добавили в ГПК.

Сколько компаний, связанных с РФ, перешли в собственность Украины за время войны

За два года полномасштабной войны Украина конфисковала более 50 компаний, принадлежавших россиянам, коллаборантам или лицам, поддерживавшим агрессию РФ

Среди них:

ООО «ВСМПО ТИТАН Украина»

ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат»

ООО «Тай-Минералс»

ООО «Смарт Диджитал Солюшнс»

ООО «ИТМ-Украина»

ООО «Клуб Сковорода»

ООО «СТАЛ-2003»

ООО «БЕБКО-АВТО»

ООО «Танталит»

ООО «Дом Лесника»

ООО «Авангард-Виларти»

ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь»

ЧАО «Каштан»

ЧАО «ДЕЛЬТА-СЕРВИС»

ЧАО «Проектно-строительная фирма «Херсонстрой»

ЧАО «Пентопак»

ГП «АТЛАНТИС – ПАК УКРАИНА»

ООО «АЭРОК»

ООО «Мотордеталь-Конотоп»

ООО «Николаевский глиноземный завод»

ООО «Компания «Алюминий Украины»

ООО «Гуардон Украина»

ООО «Глуховский карьер кварцитов»

ООО «Сервисный центр «Металлург»

ООО «Время ИТ»

ООО «Охрана МГЗ»

ООО «Центр учета Николаев»

Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»

ООО «Запорожолюминторг»

АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»

АО «Первый инвестиционный банк»

ООО «ВЕТЗАЩИТА»

ООО «ВОЗРАСТ «СФЕРА»

ООО «Востокресурсстрой»

ООО «ВСЕУКРАИНСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «ЛУКРУМ-ПРОМ»

ООО «НОВАЯ ОЦЕНКА ПЛЮС»

ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках»

ООО «ДОНМЕДКОМ»

ЧП «Блик»

ЧП «Сова-КБ»

ООО «МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ АВТОГИДРОАГРЕГАТ»

ЧП «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «БРИЗ»

ООО «БАСТИОН М-70»

ООО «ЛИГИОН»

ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МТВ-ПЛЮС»

ООО «АКВАБИОМ»

ООО «МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ скольжения»

ЧАО «ДЕТСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «САЛЮТ»

ООО «ПРОМО. ЮЕЙ»

ООО «АВИАЦИОННАЯ ГРУППА»

ООО «Альянс Холдинг»

ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина»

ООО «КОНКА»

Эти компании были изъяты благодаря внутренним санкциям. Процесс взыскания активов предусматривает решение СНБО о санкциях, указе президента Украины, блокировании активов и обращении в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для взыскания активов.

Все конфискованные активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины и могут быть приватизированы или проданы через Prozorro.Продажи. Средства от их реализации будут направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.