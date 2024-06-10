ФГИУ продал санкционный завод "ПентоПак": кто стал новым владельцем

Фонд государственного имущества Украины со второй попытки продал конфискованный у россиян завод ЧАО "ПентоПак".

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Об этом рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он сообщил, что победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн. гривен.

Отмечается, что на оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней. Кроме предложенной стоимости, инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере 20 374 579,00 гривен.

Кто стал новым владельцем завода

Как стало известно из системы Prozorro. Продажи, на повторный аукцион по приватизации 100% уставного капитала ЧАО "ПентоПак" появился только один покупатель - ООО "Лоникос" из Киева.

Компания, владелицей которой указана Лариса Ашкинази, предложила за предприятие 103,1 млн грн при стартовой цене 101,9 млн грн.

Лариса Ашкинази – жительница Днепра, сообщает Liga.net.

Женщина с таким же именем является женой бывшего судебного эксперта днепропетровского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. В его декларациях за последние годы указано, что семья жила исключительно за его доходы, жена бизнесом не занималась.

ООО "Лоникос" зарегистрировано в Киеве по улице Ларисы Руденко, 6а. Это место массовой регистрации, вместе с ним там располагаются около 80 компаний.

Что известно о лоте

ЧАО "ПентоПак" – это мощное предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли, конфискованное у семьи российско-греческого олигарха Саввиди.

Предприятие производит многослойную синтетическую термоусадочную оболочку. Продукция "ПентоПак" используется украинскими компаниями "Рудь", "Глобино", "Мясная гильдия" и т.д., а также в более чем тридцати странах мира.

По словам главы ФГИУ, "ПентоПак" сегодня – это прибыльный бизнес с мощным экспортным потенциалом. Предприятие сохранило 193 рабочих места и не имеет задолженностей по заработной плате и перед бюджетом.

Производственные мощности "ПентоПак", офисные и складские помещения расположены в Борисполе возле Киева.

Конфискация "ПентоПака"

В начале февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции и конфисковал в пользу государства активы российского бизнесмена Ивана Саввиди и его супруги Кирияки. Данное решение предусматривало конфискацию 100% акций компании "Пентопак" и всего уставного капитала ГП "Атлантис-Пак Украина".

"Если решение устоит в апелляции, то дальше мяч будет на поле Фонда госимущества, так как конфискованное предприятие работает, платит налоги и имеет коллектив из 200 человек. Будем следить за действиями Фонда по этому активу", - сообщили тогда в Центре противодействия коррупции.

Иван Саввиди является российским предпринимателем греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями России и правящей партией "Единая Россия". В частности, он президент Федеральной национально-культурной автономии греков России, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий страны-террориста, путем прославления диктатора Владимира Путина и военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

По данным Trap Aggressor, Саввиди занял 83 место в российском списке Forbes-2021 с общим состоянием в 1,7 млрд долларов. Он также является акционером продовольственной группы "Агроком", владеет греческим футбольным клубом PAOK, морским портом Салоники и другим бизнесом в Греции. В 2020 году Путин наградил Саввиди орденом за успехи.