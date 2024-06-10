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ФДМУ продав санкційний завод "ПентоПак": хто став новим власником
Фонд державного майна України з другої спроби продав конфіскований у росіян завод ПрАТ "ПентоПак".
Про це розповів голова ФДМУ Віталій Коваль.
Він повідомив, що переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень.
Зазначається, що на оплату вартості лоту у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20 374 579,00 гривень.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Хто став новим власником заводу
Як стало відомо із системи Prozorro.Продажі, на повторний аукціон з приватизації 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" з'явився тільки один покупець – ТОВ "Лонікос" з Києва.
Компанія, власницею якої вказана Лариса Ашкіназі, запропонувала за підприємство 103,1 млн грн за стартової ціни 101,9 млн грн.
Лариса Ашкіназі – мешканка Дніпра, передає Liga.net.
Жінка з таким самим ім'я є дружиною колишнього судового експерта дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. У його деклараціях за останні роки вказано, що родина жила виключно за його доходи, дружина бізнесом не займалася.
ТОВ "Лонікос" зареєстроване у Києві на вулиці Лариси Руденко, 6а. Це місце масової реєстрації, разом із нею там розташовуються близько 80 компаній.
Що відомо про лот
ПрАТ "ПентоПак" – це потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Саввіді.
Підприємство виробляє багатошарову синтетичну термоусадкову оболонку. Продукція "ПентоПак" використовується українськими компаніями "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо, а також у більш ніж тридцяти країнах світу.
За словами голови ФДМУ, "ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом.
Виробничі потужності "ПентоПак", офісні та складські приміщення розташовані в Борисполі біля Києва.
Конфіскація "ПентоПаку"
На початку лютого Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції і конфіскував на користь держави активи російського бізнесмена Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Дане рішення передбачало конфіскацію 100% акцій компанії "Пентопак" та всього статутного капіталу ДП "Атлантіс-Пак Україна".
"Якщо рішення встоїть у апеляції, то далі м’яч буде на полі Фонду держмайна, так як конфісковане підприємство працює, сплачує податки і має колектив із 200 людей. Будемо стежити за діями Фонду щодо цього активу", - повідомили тоді в Центрі протидії корупції.
Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом прославляння диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.
За даними Trap Aggressor, Саввіді посів 83 місце у російському списку Forbes-2021 із загальними статками у 1,7 млрд доларів. Він також є акціонером продовольчої групи "Агроком", володіє грецьким футбольним клубом PAOK, морським портом Салоніки та іншим бізнесом у Греції. У 2020 році Путін нагородив Саввіді орденом за успіхи.