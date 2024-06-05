Фонд держмайна зафіксував рекордну кількість учасників на аукціонах з приватизації

В історії Фонду держмайна України зафіксовано найвищий показник активності на онлайн-аукціонах з приватизації. За перші п'ять місяців цього року середня кількість учасників на таких аукціонах склала 5,34, що є рекордом для Фонду.

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Для порівняння, у вересні-грудні 2022 року середня кількість учасників становила 3,54, а у 2023 році – 4,8.

"Позитивна динаміка доводить, що ФДМУ працює відкрито на засадах чесних та конкурентних торгів в електронній системі "Прозорро.Продажі". А сама приватизація, як ніколи, на часі", - зазначив Коваль.

За його словами, з січня по травень поточного року в аукціонах Фонду взяли участь 999 учасників.

"Вдячний бізнесу, які долучається до приватизаційних аукціонів. Купуючи державні об’єкти сьогодні, ви робите свій вклад в Перемогу. Адже кошти йдуть до держбюджету, із якого фінансуються Сили Оборони", - додав він.

Що в планах на приватизацію у 2024 році

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує влітку 2024 року провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням.

Серед інших цікавих активів, є також хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.

За словами начальниці управління, в червні-липні на продаж буде виставлено готелі "Україна" і "Козацький", що розміщені в самому центрі Києва.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - зазначила представниця фонду Олеся Мизіна.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.