Названо стартову ціну готелю "Україна" на майдані Незалежності

Фонд державного майна України готує до продажу державне підприємство "Готель Україна" . Стартова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Стартова ціна

"1 млрд 047 млн 637 152 гривень.Таку стартову вартість готелю «Україна» визначила аукціонна комісія. Далі цю ціну та умови аукціону затверджує Кабмін", - зауважив Коваль.

Він нагадав, що "Україна" - це 4-зірковий готель, розташований в центрі Києва - на майдані Незалежності. За словами очільника ФДМУ, це унікальне місце, де перетинаються культурне та політичне життя столиці.

Загальна площа будівлі 22 481,5 м² і складається вона з 14-ти поверхів.

У готелі працює головний ресторан «Україна» загальною площею 451 м² на 250 особи та 4 банкетні зали. Бізнес-Центр розташований на 1 поверсі та має сучасне офісне обладнання.

Також є 6 конференц-залів та переговорні кімнати. До послуг гостей готелю салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів. Є можливість замовити послуги приватної пральні.

Як наголосив Коваль, приватизація цього об’єкту запланована вже влітку цього року у системі «Прозорро.Продажі».

Про готель "Україна

Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва".

Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України.

У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебувало в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна", який знаходиться у центрі Києва. Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Раніше, Фонд державного майна оцінив готель "Україна" у понад мільярда гривень.

Кабінет міністрів у квітні 2024 року вирішив включити державне підприємство "Готель Україна" до переліку об'єктів великої приватизації державної власності.

Велика приватизація

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.