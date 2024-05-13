Названа стартовая цена гостиницы "Украина" на майдане Независимости

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственное предприятие "Отель Украина". Стартовая цена актива составляет 1 млрд 047 млн 637152 гривен.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Стартовая цена

"1 млрд 047 млн 637 152 гривен. Такую стартовую стоимость гостиницы "Украина" определила аукционная комиссия. Далее эту цену и условия аукциона утверждает Кабмин", - отметил Коваль.

Он напомнил, что "Украина" - это 4-звездочная гостиница, расположенная в центре Киева - на майдане Независимости. По словам главы ФГИУ, это уникальное место, где пересекаются культурная и политическая жизнь столицы.

Общая площадь здания 22 481,5 м² и состоит из 14-ти этажей.

В отеле работает главный ресторан «Украина» общей площадью 451 м² на 250 человек и 4 банкетных зала. Бизнес-центр расположен на 1 этаже и имеет современное офисное оборудование.

Также есть 6 конференц-залов и комнаты для переговоров. К услугам гостей салон красоты, сауна и массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Есть возможность заказать услуги приватной прачечной.

Как отметил Коваль, приватизация этого объекта запланирована летом этого года в системе «Прозорро.Продажи».

Об отеле "Украина

Отель "Украина" является первым высотным сооружением в Киеве. Он был открыт 28 сентября 1961 под названием "Москва".

Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины.

В феврале 2014 года из этого отеля вели стрельбу по протестующим на Майдане.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина", которая находится в центре Киева. Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Ранее Фонд государственного имущества оценил гостиницу "Украина" в более миллиарда гривен.

Кабинет министров в апреле 2024 года решил включить государственное предприятие "Отель Украина" в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности.

Большая приватизация

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.