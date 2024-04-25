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Недвижимость
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Отель "Украина" в Киеве внесли в список объектов крупной приватизации

Гостиница "Украина"
Четырехзвездочный отель "Украина" расположен на Майдане Незалежности. Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

Кабинет министров решил включить государственное предприятие "Отель Украина" в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 апреля.

Четырехзвездочный отель "Украина" расположен на Майдане Незалежности, в самом центре Киева. В непосредственной близости от него – офис президента Украины, Верховная Рада, Кабинет Министров, Нацбанк, Главпочтамт, торговые центры.

Отель "Украина" является первым высотным сооружением в Киеве. Он был открыт 28 сентября 1961 под названием "Москва".

Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины.

В феврале 2014 года из этого отеля вели стрельбу по протестующим на Майдане.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ   о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина", которая находится в центре Киева. Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Ранее Фонд государственного имущества оценил гостиницу "Украина" в более миллиарда гривен.

Большая приватизация

В ФГИУ   рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

  • Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);
  • Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);
  • ПАО "Центрэнерго";
  • Одесский припортовый завод;
  • гостиница "Украина";
  • ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);
  • ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);
  • Уманский ликероводочный завод.

В течение 2024 года должно состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен .

Автор:
Светлана Манько