Фонд госимущества выставил на приватизацию Николаевский протезный завод

Фонд государственного имущества Украины объявил о приеме заявок на участие в аукционе, на котором будет выставлен на продажу имущественный комплекс Николаевского государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Об этом говорится на сайте Прозорро.Продажи.

Данный лот выставляется на приватизацию впервые, а аукцион намечен на 7 мая. Стартовая цена объекта составляет 11,39 миллиона гривен без учета НДС.

Предприятие специализируется на производстве протезов, ортезов, ортопедической обуви и оборудования для реабилитации, а также предоставляет бесплатные услуги социально незащищенным категориям граждан.

Согласно сообщению, предприятие, которое находится в Ингульском районе города Николаева, включает в себя семь зданий и сооружений с общей площадью 2021,6 кв. м, земельный участок площадью 0,20 га, более 1500 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь) и шесть транспортных средств.

Среди основных условий продажи – сохранение профиля деятельности предприятия на 10 лет, запрет на увольнение работников в течение шести месяцев после перехода права собственности и погашения задолженности по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев.

Отмечается, что на данный момент николаевское ДЭПОП не имеет кредиторской задолженности, а объем реализации продукции с 2021 по 2023 год составил 58,35 млн грн. В 2023 году предприятие получило 163 тыс. грн чистой прибыли.

За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн. гривен

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Напомним, в ноябре прошлого года Фонд госимущества спрогнозировал, что от продажи объектов приватизации в целом в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиница "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.