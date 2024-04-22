Фонд держмайна виставив на приватизацію Миколаївський протезний завод

Фонд державного майна України оголосив про прийом заявок на участь в аукціоні, на якому буде виставлено на продаж майновий комплекс Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Про це йдеться на сайті Прозорро.Продажі.

Даний лот виставляється на приватизацію вперше, а аукціон запланований на 7 травня. Стартова ціна об'єкта складає 11,39 мільйонів гривень без урахування ПДВ.

Підприємство спеціалізується на виробництві протезів, ортезів, ортопедичного взуття та обладнання для реабілітації, а також надає безкоштовні послуги соціально незахищеним категоріям громадян.

Згідно з повідомленням, підприємство, яке знаходиться в Інгульському районі міста Миколаєва, включає сім будівель і споруд з загальною площею 2021,6 кв. м, земельну ділянку площею 0,20 га, понад 1500 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар) та шість транспортних засобів.

Серед основних умов продажу — збереження профілю діяльності підприємства на 10 років, заборона на звільнення працівників протягом шести місяців після переходу права власності та погашення заборгованості по зарплаті і перед бюджетом протягом шести місяців.

Зазначається, що наразі миколаївське ДЕПОП не має кредиторської заборгованості, а обсяг реалізації продукції з 2021 по 2023 рік склав 58,35 млн грн. У 2023 році підприємство отримало 163 тис грн чистого прибутку.

За І квартал держбюджет отримав від приватизації 650 млн грн

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства “ТВК” в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.