ФДМУ продав "Холминський спиртзавод" майже втричі дорожче від початкової ціни

Фонд держмайна України провів аукціон із продажу Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Фінальна запропонована ціна склала 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"ФДМУ продовжує роздержавлення спиртової галузі. Щойно відбувся аукціон із продажу Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Фінальна запропонована ціна – 45 млн грн. Також переможець має оплатити борги підприємства", - написав він у телеграмі.

Зазначається, що за об’єкт змагалися троє учасників. Його вартість зросла у 2,9 рази від початкової у 15,35 млн грн.

Кошти мають бути сплачені переможцем торгів до державного бюджету України, із якого фінансуються Сили оборони.

Що відомо про лот

Холминський спиртовий завод — діюче підприємство, що розташоване в смт Холми. Його основним видом діяльності є дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв.

Підприємство знаходиться біля річки Убеді, що є притокою Десни, та має зручну транспортну розв'язку вздовж автомобільного шляху територіального значення Т-2512.

"ЄМК ДП "Холминський спиртовий завод" привабливий для інвесторів, що планують розвивати діюче спиртове виробництво або мають бажання релокувати бізнес з тимчасово окупованих територій", - зауважили в ФДМУ.

Там додали, що до складу єдиного майнового комплексу входить 101 зареєстрована одиниця нерухомого майна.

Серед нерухомості: виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди, трансформаторні підстанції, артезіанські свердловини, ємності для зерна, залізничні колії та інше. Також у складі ДП є 16 одиниць транспорту і спецтехніки, зокрема вантажні автомобілі, причепи, трактори, екскаватор та інше.

Крім того, у власності спиртзаводу є 192 одиниці рухомого майна, серед якого: обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка, тощо.

Загальна площа шести земельних ділянок під комплексом становить 28,358 га.

На підприємстві наразі працює 98 людей.

Детальна інформація про об’єкт за посиланням.

Підпільне виготовлення спирту

Зауважимо, раніше територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві спільно з управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області викрили ЄМК ДП "Холминський спиртовий завод" на тому, що він підпільно виготовляв етиловий спирт попри заборону.

За версією слідства, службові особи ДП купували за готівку у підконтрольних суб’єктів господарської діяльності сировину, зокрема кукурудзу й присадки, яку потім використовували для виробництва спирту, що надалі вивозився до Києва. За результатами обшуків на території підприємства виявлено та вилучено майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту.