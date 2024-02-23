Успіх на 100 млн гривень: ФДМУ провів у "Прозорро.Продажі" аукціони з приватизації, у тому числі "Закупнянського кар`єру"

23 лютого Фонд держмайна України провів в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" онлайн-аукціони з приватизації ЄМК "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" та ЄМК "Закупнянський кар’єр".

Про це повідомили у пресслужбі "Прозорро.Продажі".

За результатами цих онлайн-аукціонів після укладання угод до державного бюджету надійде 106,6 млн гривень.

Зазначається, що "Закупнянський кар’єр" у Хмельницькій області ФДМУ виставив на торги зі стартовою вартістю понад 15,8 млн гривень. За право придбати кар’єр конкурувало 5 учасників. Вони підняли вартість активу у 3,5 разів: переможець аукціону має сплатити 52 млн гривень. Це державне підприємство також має протерміновану заборгованість у майже 5 млн гривень, яку повинен буде сплатити переможець аукціону. Додамо, що це потужний видобувник і виробник декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Ціна "Вінницького науково-дослідного та проектного інституту землеустрою" стартувала на торгах з понад 15,6 млн гривень. На аукціоні змагалося 8 учасників, за результатами торгів ціна зросла у 3,5 разів — до 54,6 млн гривень. Майно підприємства знаходиться у Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому та області. Основним видом діяльності інституту є дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Переможець торгів з приватизації інституту окрім суми, визначеної за результатами торгів, повинен буде також виплатити борги підприємства у понад 5,4 млн гривень.

У "Прозорро.Продажі" наголосили, що переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.

Зазначимо, що від початку року до державного та місцевих бюджетів від малої приватизації надійшло понад 380 тис. гривень. Більш ніж 200 тис. гривень надійшло з продажу державних об’єктів та майже 180 тис. гривень — з продажу комунальних.

Станом на кінець лютого 2024 року в системі оголошено майже сотня приватизаційних аукціонів з продажу державного та комунального майна. Стартова вартість активів понад 250 тис. гривень. Взяти участь у торгах може кожен охочий, зареєструвавшись на одному з акредитованих майданчиків "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.