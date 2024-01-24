Названі найрезультативніші міста в Прозорро.Продажі

Лідерами щорічного рейтингу міст Прозорро.Продажі за підсумками 2023 року стали Золотоноша Черкаської області, Балта в Одеській області та Київ. В рейтинг увійшло 26 населених пунктів, які найактивніше реалізовували свої активи на Прозорро.Продажі у 2023 році, а сумарний дохід громад склав майже 1 млрд грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Прозорро.Продажі.

"Органи місцевого самоврядування сьогодні — це драйвери змін на місцях, багато з яких активно долучаються до запроваджених міністерством програм, спрямованих на розвиток бізнесу. Водночас у громад є ще й великий потенціал, який вони можуть реалізувати самостійно, успішно продаючи та здаючи в оренду комунальну нерухомість та землі через Прозорро.Продажі. Державні онлайн-аукціони у 2023 році допомогли заробити до місцевих бюджетів щонайменше 1.6 млрд гривень. Це приклад того, як підвищення спроможності кожного окремого міста чи селища наближає нас до відновлення економіки країни загалом", — зауважив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За словами СЕО Прозорро.Продажі Сергія Бута, у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення у 2023 році ще кілька десятків міст повернулися до реалізації активів через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі. Загалом, як він зазначає, у 2023 році з системою працювали 334 територіальні громади, які оголосили понад 7,3 тисячі успішних торгів з малої приватизації, оренди комунального майна та здачі в оренду й продажу земель.

"І це можливість для громад самостійно генерувати надходження до своїх бюджетів й залучати бізнес, який викуповує та бере в оренду комунальні активи", - додав він.

Рейтинг міст. Ілюстрація: Прозорро.Продажі

Повідомляється, що у 2023 році органи місцевого самоврядування в Золотоноші успішно провели 61 аукціон із 78 оголошених. Завдяки цьому місцевий бюджет отримав майже 1,9 млн грн. 168 успішних торгів принесли Балті понад 23,3 млн грн. А бюджет Києва у 2023 році поповнився на понад 141,4 млн грн за підсумками майже пів тисячі аукціонів.

У п’ятірку лідерів рейтингу потрапили також Луцьк і Лубни – їх міські бюджети заробили понад 12,5 млн та майже 4,8 млн гривень відповідно від реалізації комунальних активів.

До ТОП-10 міст за підсумками 2023 року також увійшли Чернівці, Дніпро, Тернопіль, Львів та Кременчук.

Львів, який посів 9-ту сходинку, за результатами 2023 року залучив найбільше коштів у системі серед усіх міст. Мала приватизація, оренда та земля принесли до його бюджету майже 160,4 млн грн.

Як формується рейтинг міст в Прозорро.Продажі

1. Рейтинг охоплює період з 01 січня по 31 грудня 2023 року.

2. До рейтингу за 2023 рік були відібрані територіальні громади, які провели понад 60 успішних аукціонів за рік.

3. Рейтинг формувався як середнє значення таких показників:

​​Бал за використання системи за трьома обов’язковими напрямами: максимальна кількість балів 3 (1 — земля, 1 — оренда, 1- мала приватизація).

Бал за конкурентність (відносно міста з найбільшою конкурентністю). У 2023 році бал розраховували відношенням середньої конкуренції досліджуваного міста до конкуренції у м. Белз (в середньому 2.81 учасника на торги).

Бал за успішність (відносно міста з найбільшою часткою успішних аукціонів). Цей показник вказує на ефективність продажу активів, коли місто не тільки виставляє лоти, а й завершує угоди. За 2023 рік бал обчислювали відносно Миколаєва з ефективністю торгів 87.5%.

4. При формуванні рейтингу не використовувався критерій доходу, оскільки вартість землі, нерухомості залежить від інфраструктури міста, кількості населення, наближеності до лінії фронту тощо.

У Прозорро.Продажі нагадали, що за майже сім років роботи онлайн-аукціони допомогли залучити до місцевих бюджетів більш ніж 6,3 млрд грн. Управління майном громад, а саме продаж обʼєктів малої приватизації, оренда комунального майна та оренда й продаж земель комунальної власності через державні онлайн-аукціони Прозорро.Продажі є обовʼязковими для органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Зазначимо, що продаж сільгоспземель державної та комунальної власності заборонений відповідно до Земельного кодексу.

Додамо, що Кабінет міністрів України заборонив на час дії воєнного стану приватизацію державного і комунального майна на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Також варто зазначити, що за час воєнного стану система Прозорро.Продажі через аукціони передала до бюджетів на всіх рівнях 20 млрд грн. Ці кошти надійшли в результаті проведення більш як 28,3 тис. онлайн-аукціонів, з середнім зростанням цін на активи на понад 60%.

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