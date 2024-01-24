Названы самые результативные города в Прозорро.Продажи

Лидерами ежегодного рейтинга городов Прозорро.Продажи по итогам 2023 года стали Золотоноша Черкасской области, Балта в Одесской области и Киев. В рейтинг вошло 26 населенных пунктов, наиболее активно реализовывавших свои активы на Прозорро.Продажи в 2023 году, а суммарный доход общин составил почти 1 млрд грн.

Об этом сообщают на официальном сайте Прозорро.Продажи.

"Органы местного самоуправления сегодня - это драйверы изменений на местах, многие из которых активно приобщаются к внедренным министерством программам, направленным на развитие бизнеса. В то же время у общин есть еще и большой потенциал, который они могут реализовать самостоятельно, успешно продавая и сдавая в аренду коммунальную недвижимость и земли через Прозорро.Продажи. Государственные онлайн-аукционы в 2023 году помогли заработать в местные бюджеты по меньшей мере 1,6 млрд гривен. Это пример того, как повышение способности каждого отдельного города или поселка приближает нас к восстановлению экономики страны в целом", — отметил замминистра экономики Украины Алексей Соболев.

По словам СЕО Прозорро.Продажи Сергея Бута, по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения в 2023 году еще несколько десятков городов вернулись к реализации активов через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажи. В целом, как он отмечает, в 2023 году с системой работали 334 территориальных общества, которые объявили более 7,3 тысяч успешных торгов по малой приватизации, аренды коммунального имущества и сдачи в аренду и продажи земель.

"И это возможность для общин самостоятельно генерировать поступления в свои бюджеты и привлекать бизнес, который выкупает и берет в аренду коммунальные активы", - добавил он.

Рейтинг городов. Иллюстрация: Прозорро.Продажи

Сообщается, что в 2023 году органы местного самоуправления в Золотоноше успешно провели 61 аукцион из 78 объявленных. Благодаря этому местный бюджет получил почти 1,9 млн грн. 168 успешных торгов принесли Балте более 23,3 млн грн. А бюджет Киева в 2023 году пополнился более чем на 141,4 млн грн по итогам почти полутысячи аукционов.

В пятерку лидеров рейтинга попали также Луцк и Лубны – их городские бюджеты заработали более 12,5 млн и почти 4,8 млн гривен соответственно от реализации коммунальных активов.

В ТОП-10 городов по итогам 2023 года также вошли Черновцы, Днепр, Тернополь, Львов и Кременчуг.

Львов, занявший 9-е место, по результатам 2023 года привлек больше всего средств в системе среди всех городов. Малая приватизация, аренда и земля принесли в его бюджет почти 160,4 млн грн.

Как формируется рейтинг городов в Прозорро.Продажи

1. Рейтинг охватывает период с 01 января по 31 декабря 2023 года.

2. В рейтинг за 2023 год были отобраны территориальные общины, которые провели более 60 успешных аукционов в год.

3. Рейтинг формировался как среднее значение следующих показателей:

Бал за использование системы по трем обязательным направлениям: максимальное количество баллов 3 (1 — земля, 1 — аренда, 1 — малая приватизация).

Балл за конкурентность (относительно города с наибольшей конкурентностью). В 2023 году балл рассчитывали отношением средней конкуренции исследуемого города к конкуренции в Белз (в среднем 2.81 участника на торги).

Балл за успеваемость (относительно города с наибольшей долей успешных аукционов). Этот показатель указывает на эффективность продаж активов, когда город не только выставляет лоты, но и завершает сделки. За 2023 год балл вычисляли по отношению к Николаеву с эффективностью торгов 87.5%.

4. При формировании рейтинга не использовался критерий дохода, поскольку стоимость земли, недвижимости зависит от инфраструктуры города, количества населения, близости к линии фронта и т.д.

В Прозорро.Продажи напомнили, что за почти семь лет работы онлайн-аукционы помогли привлечь в местные бюджеты более 6,3 млрд грн. Управление имуществом общин, а именно продажа объектов малой приватизации, аренда коммунального имущества и аренда и продажа земель коммунальной собственности через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажи обязательны для органов местного самоуправления в соответствии с законодательством.

Отметим, что продажа сельхозземель государственной и коммунальной собственности запрещена согласно Земельному кодексу.

Добавим, что Кабинет Министров Украины запретил на время действия военного положения приватизацию государственного и коммунального имущества на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Также стоит отметить, что за время военного положения система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд грн. Эти средства поступили в результате проведения более 28,3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.

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