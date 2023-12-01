Конфискованное санкционное имущество будут продавать на аукционах через "Прозорро.Продажи"

Кабинет Министров Украины утвердил порядок управления санкционным имуществом. Теперь такие активы будут реализовываться через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе Prozorro.Продажи.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что такое решение правительство приняло во исполнение принятого в июне закона, которым внесены изменения в санкционное законодательство. Закон и порядок определяют процедуры реализации взысканного санкционного имущества — активов, принадлежавших резидентам государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины.

Чтобы запустить продажи санкционного имущества, Министерство экономики разработало, а Кабинет министров принял соответствующий Порядок. Это создает комплексную законодательную рамку для управления различными активами, связанными со страной-агрессором, а также повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций”, - подчеркнули в Минэкономики.

В ведомстве сообщили, что организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро. Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продаж и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок, актуальный перечень которых всегда доступен ссылкой .

Вся информация по онлайн-аукционам по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale.

"Функция государственной электронной торговой системы Прозорро.Продажи - обеспечить невозможность вмешательства кого-либо в ход торгов, равный доступ каждого к аукциону, а также возможность кому-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами", - подчеркнули в Минэкономики.

Заметим, Прозорро.Продажи — акционерное общество, находящееся в 100% государственной собственности и подчиняющееся Министерству экономики. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по реализации публичных активов. За более чем семь лет работы онлайн-аукционы Прозорро.Продажи помогли привлечь в бюджеты разных уровней более 80 млрд гривен. За время военного положения государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.

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