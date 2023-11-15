АРМА зможе реалізовувати арештовані активи через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі

Уряд вніс зміни до постанов №558 "Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів" та №719 "Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах", згідно яких арештовані активи, які знаходяться в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активами (АРМА), будуть продаватися через інтернет-аукціони на платформі Прозорро.Продажі.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначається, що таке нововведення має на меті зменшити ризики втручання у проведення аукціонів і забезпечити їхню прозорість.

Ці зміни призведуть до збільшення доходу державного бюджету, дозволять потенційним покупцям та інвесторам конкурувати за ці активи за чесними та конкурентними правилами, а також відкриють можливості для продажу арештованих активів за кордоном.

Як діятимуть онлайн-аукціони Прозорро.Продажі

Генеральний директор Прозорро.Продажі Сергій Бут повідомив, що державні онлайн-аукціони забезпечують можливість продажу публічних активів на понад 20 ринках прозорим та відкритим способом. Уряд також розширив застосування системи Прозорро.Продажі для реалізації арештованих в Україні активів, які знаходяться під управлінням АРМА.

Щоб розпочати такий аукціон, АРМА повинна вибрати організатора торгів та укласти з ним договір.

Зазначається, що це можуть бути лише авторизовані майданчики в системі Прозорро.Продажі, які мають відповідні показники професійної роботи з системою, такі як кількість успішних аукціонів та інші. Такий підхід спрямований на мінімізацію ризику залучення до проведення аукціонів компаній, які не мають належного досвіду.

Нагадаємо, вчора уряд дозволив АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб. До нього відноситься також і яхта “Royal Romance” екснардепа від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

92-метрова яхта знаходиться в даний момент в Хорватії і оцінюється в 200 мільйонів євро.