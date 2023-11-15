АРМА сможет реализовывать арестованные активы через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи

Правительство внесло изменения в постановления №558 "Об отборе на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов" и №719 "Об утверждении Порядка реализации арестованных активов на электронных торгах", согласно которым арестованы активы, находящиеся в управлении Агентства по розыску и менеджмента активами (АРМА), будут продаваться через интернет-аукционы на платформе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Отмечается, что такое нововведение имеет целью уменьшить риски вмешательства в проведение аукционов и обеспечить их прозрачность.

Эти изменения приведут к увеличению дохода государственного бюджета, позволят потенциальным покупателям и инвесторам конкурировать за эти активы по честным и конкурентным правилам, а также откроют возможности для продажи арестованных активов за рубежом.

Как будут действовать онлайн-аукционы Прозорро.Продажи

Генеральный директор Прозорро.Продажи Сергей Бут сообщил, что государственные онлайн-аукционы обеспечивают возможность продажи публичных активов на более чем 20 рынках прозрачным и открытым способом. Правительство также расширило применение системы Прозорро. Продажи для реализации арестованных в Украине активов, находящихся под управлением АРМА.

Чтобы начать такой аукцион, АРМА должна выбрать организатора торгов и заключить с ним договор.

Отмечается, что это могут быть только авторизованные площадки в системе Прозорро. Продажи, имеющие соответствующие показатели профессиональной работы с системой, такие как успешные аукционы и другие. Такой подход направлен на минимизацию риска привлечения к проведению аукционов компаний, не имеющих должного опыта.

Напомним, вчера правительство разрешило АРМА продавать арестованное за границей имущество подсанкционных лиц. К нему относится также и яхта "Royal Romance" экснардепа от политической партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Виктора Медведчука.

92-метровая яхта находится сейчас в Хорватии и оценивается в 200 миллионов евро.