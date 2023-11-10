В течение войны аукционы на "Прозорро.Продажи" принесли бюджетам более 20 миллиардов

За время военного положения государственная электронная торговая система Прозорро.Продажи через аукционы передала в бюджеты на всех уровнях 20 млрд гривен. Эти средства поступили в результате проведения более 28.3 тыс. онлайн-аукционов, со средним ростом цен на активы более чем на 60%.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Больше всего средств, а именно – более 6.3 млрд гривен, принесла реализация активов обанкротившихся банков. Малая приватизация также помогла наполнить бюджеты почти на 5 млрд гривен, а продажа активов по делам по процедурам банкротства принесла более 3.2 млрд гривен.

Среди самых дорогих активов, реализуемых во время военного положения, есть следующие:

спецразрешение на пользование недрами на Майоровской площади за 1.1 млрд гривен,

активы ПАО "Ильичевский масложировой комбинат". Победитель заплатил почти 700 млн гривен,

права требования по кредитным договорам бывшей "дочки" российского АО "МР Банк" продаются более чем за 680 млн.

Сообщается, что по состоянию на 9 ноября, еще более 3 тысяч аукционов в системе находятся на этапе заключения сделок и могут привести к дополнительному наполнению бюджетов более чем на 2 млрд гривен.

Прежде вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что это не только прямые поступления в бюджеты, но и поддержка предприятий, новые инвестиции и рабочие места, способствующие экономическому росту в условиях войны.

Напомним, до конца 2023 г. Фонд государственного имущества Украины планирует провести аукционы малой приватизации через систему Prozorro. Продажа будет касаться еще 188 объектов. Основной целью приватизации является повышение поступлений в государственный бюджет через приватизацию.