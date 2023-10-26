АМКУ закрыл дело против "Прозорро.Продажи", но решение частично обжалуют: почему именно

Антимонопольный комитет 26 октября закрыл производство по делу против акционерного общества "Прозорро.Продажи". Как сообщает само предприятие, комитет пришел к выводу, что действия АО не нанесли ущерба и не содержали нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Соответственно, никаких штрафов на компанию не наложено.

"В рамках производства АМКУ провел тщательный анализ в части исследования установленных тарифов и условий договоров с операторами аккредитованных площадок. АМКУ пришел к выводу: "Прозорро.Продажи" установили экономически обоснованные установления размера оплаты площадок на развитие электронной системы", - говорится в сообщении.

При этом в своем решении комитет установил, что "Прозорро.Продажи" действительно занимали монопольное положение на рынке услуги доступа площадок к электронной торговой системе на определенных направлениях работы системы в период с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2022 года, однако решил, что несмотря на признаки монополизма, злоупотребления им со стороны АО отсутствуют.

"По мнению АО, установление факта занятия "Прозорро.Продажи" монопольного положения сделано комитетом без тщательного исследования временных промежутков и товарного рынка по каждому отдельному направлению работы системы", - отмечается в сообщении.

Также компания указывает, что в решении АМКУ отсутствуют исследования и выводы о способности определять или существенно влиять на условия оборота услуг на рынке или ограничивать конкуренцию на нем, как и отсутствует анализ альтернативных возможностей продажи активов. Эту часть решения комитета "Прозорро.Продажи" считают не в полной мере обоснованной и поэтому будут обжаловать.

Напомним, что 6 сентября АМКУ сообщил об открытии дела против "Прозорро.Продажи" по заявлению одного из операторов маркетплейсов, пожаловавшегося на экономически необоснованную плату за подключение к торговой системе "Prozorro.Продажи".

В ГП, в свою очередь, указали, что расследование в отношении предприятия АМКУ вел еще с 2019 года, а в своем заключении от 4 ноября 2021 не выявил нарушений в его деятельности и не признал предприятие монополистом. В свою очередь, тогдашние рекомендации комитета относительно условий доступа к системе, как утверждали в "Прозорро.Продажи", были выполнены.