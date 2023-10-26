АМКУ закрив справу проти "Прозорро.Продажі", але рішення частково оскаржать: чому саме

Антимонопольний комітет 26 жовтня закрив провадження у справі проти акціонерного товариства "Прозорро.Продажі". Як повідомляє саме підприємство, комітет дійшов висновку, що дії АТ не завдали шкоди та не містили порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідно, жодних штрафів на компанію не накладено.

"В межах провадження АМКУ провів ретельний аналіз в частині дослідження встановлених тарифів та умов договорів з операторами акредитованих майданчиків. АМКУ дійшов висновку: "Прозорро.Продажі" встановили економічно обгрунтовані встановлення розміру оплати майданчиків на розвиток електронної системи", - йдеться в повідомленні.

При цьому в своєму рішенні комітет встановив, що "Прозорро.Продажі" займали монопольне становище на ринку послуги доступу майданчиків до електронної торгової системи на певних напрямках роботи системи у період з 1 квітня 2019 року по 31 грудня 2022 року, але вирішив, що попри ознаки монополізму, зловживання ним з боку АТ відсутні.

"На думку АТ, встановлення факту зайняття "Прозорро.Продажі" монопольного становища зроблене комітетом без ретельного дослідження часових проміжків та товарного ринку за кожним окремим напрямом роботи системи", - зауважується в повідомленні.

Також компанія вказує, що у рішенні АМКУ відсутні дослідження та висновки про її здатність визначати чи суттєво впливати на умови обороту послуг на ринку чи обмежувати конкуренцію на ньому, як і відсутній аналіз альтернативних можливостей продажу активів. Цю частину рішення комітету "Прозорро.Продажі" вважають не повною мірою обгрунтованою і тому оскаржуватимуть.

Нагадаємо, що 6 вересня АМКУ повідомив про відкриття справи проти "Прозорро.Продажі" за заявою одного з операторів маркетплейсів, що поскаржився на економічно необґрунтовану плату за підключення до торгової системи "Prozorro.Продажі".

У ДП, в свою чергу, вказали, що розслідування стосовно підприємства АМКУ вів ще з 2019 року, а у своєму висновку від 4 листопада 2021 року не виявив порушень у його діяльності та не визнав підприємство монополістом. В свою чергу, тодішні рекомендації комітету щодо умов доступу до системи, як стверджували в "Прозорро.Продажі", було виконано.