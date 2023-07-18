Возобновление большой приватизации. Правительство изменило порядок проведения аукционов

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок проведения электронных аукционов в рамках большой приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Для развития и восстановления нашей экономики продолжаем реформу приватизации. В планах – начать также большую приватизацию. Сегодня усовершенствуем порядок проведения электронных аукционов. Большая приватизация будет открытой, конкурентной и выигрышной для всех сторон: для государства, для бизнеса и для работников", – высказался он.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что правительство одрбрило технические изменения, которые были необходимы для старта процесса большой приватизации через систему "Prozorro. Продажи".

Как пояснил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, изменения касаются требований к электронным рынкам, имеющим право работать с большой приватизацией. В настоящее время в "Prozorro. Продажи" аккредитовано более 40 таких маркетплейсов, однако работать с большой приватизацией смогут только те, которые будут отвечать требованиям.

Кроме того, принятые нормы должны усовершенствовать проведение онлайн-торгов по малой приватизации, чтобы уменьшить количество неблагополучных участников, срывающих аукционы по продаже госимущества.

Предполагается, что участник электронного аукциона, занявший второе место по итогам торгов, не будет иметь права отказаться от ожидания решения касательно первого победителя. В случае, если недобросовестные участники торгов, занявшие первое или второе места, будут отказываться от уплаты суммы за актив, государственный бюджет будет получать гарантийные взносы обоих участников – почти 40% от стартовой цены объекта.

Большая приватизация: какие планы власти

Приватизация в Украине была остановлена после начала полномасштабной войны. Однако в сентябре 2022 года приватизацию малых объектов госсобственности перезапустили (стоимость такого имущества не превышает 250 млн гривен).

Весной 2023-го премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что большую приватизацию планируют возобновить в текущем году, чтобы стимулировать инвестиции. При этом большинство государственных предприятий хотят передать в сферу управления Фонда госимущества. После анализа деятельности компаний они будут либо приватизированы, либо получат новый уровень управления по эталонам Организации экономического сотрудничества и развития.

В целом в 2023 году Фонд хочет привлечь от приватизации 6 млрд гривен.

Одним из нововведений большой приватизации будет перевод продаж соответствующих объектов в систему Prozorro.