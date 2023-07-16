Госбюджет получил рекордные за десять лет поступления от малой приватизации

С начала 2023 года по состоянию на середину июля в государственный бюджет Украины поступило уже более 2 млрд грн. Показатель рекордный за последние 10 лет. Финальная стоимость 73% проданных объектов варьируется в пределах 1 млн грн.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что для государства экономически целесообразно избавляться от таких активов, в то же время для бизнеса они могут быть полезными.

"В то же время они могут стать хорошим стартовым активом для малого бизнеса, который за небольшие средства может вдохнуть в них вторую жизнь (тем более в условиях, когда государство реализует такие популярные программы поддержки как доступные кредиты" 5-7-9% "и еРабота)", - резюмировал Гетманцев.

Еще 15% объектов продали за 1-10 млн грн, 12% — дороже 10 млн грн. Следующими, по его мнению, государство должно избавиться от спиртовых заводов, портов, гостиниц.

"Они не стратегически важны для экономики и безопасности государства, и в частных руках имеют больше шансов для развития", — пояснил нардеп.

Напомним, еще в 2022 году Верховная Рада приняла закон, ускоряющий и упрощающий приватизацию государственных предприятий в условиях военного положения.

Принятый закон предусматривает существенное сокращение сроков проведения приватизационных аукционов и подготовки объектов — от объявления до подписания договора должно пройти не более двух месяцев. При этом оплата за приобретенное предприятие должна производиться до заключения договора купли-продажи.