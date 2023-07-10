Во время войны инвесторы стали активнее интересоваться возможностью приобрести госимущество – ФГИУ

В условиях войны малая приватизация в Украине возобновилась в сентябре 2022 года. Торги за лоты проходят в режиме онлайн, при этом аукционы не отменяют даже во время ракетных атак или блекаута. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Владислав Данилишин, директор Департамента приватизации Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

По словам Данилишина, во время войны бизнес ищет возможности для релокации из регионов, где велись активные боевые действия, в более безопасные. Поэтому предприниматели проявляют большой спрос на имущество, которое находится на западе и в центре Украины.

"Это подтверждается ростом их активности в аукционах, которые происходят после полномасштабного вторжения. Если в 2021 году в среднем на успешный аукцион приходилось 3,23 участника, сейчас этот показатель вырос до 4,28 участников", – рассказал эксперт.

Стоит отметить, что ФГИ не продает объекты на оккупированных территориях и в зонах, где ведутся боевые действия.

Большинство объектов, предлагаемых ФГИУ, - это недвижимость. Часто имущество находится в заброшенном состоянии. Это могут быть помещения, строения, магазины, гаражи, бани, склады, цеха.

"Им нужен настоящий хозяин. Когда инвесторы покупают такое имущество, они инвестируют средства и дают этим объектам вторую жизнь. Именно объекты для предпринимателей, малого и среднего бизнеса – основа нашего портфеля", – говорит Данилишин.

Кроме того, есть относительно большие активы, например, инфраструктурные объекты – порты, комбинаты хлебопродуктов, предприятия спиртовой отрасли.

Продажа госимущества позволяет ФГИ наполнять бюджет. Так, с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года Фонд заработал для государства 3,2 млрд. грн. В частности, с начала текущего года в бюджет поступило 1,8 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества 5 июля успешно провел в системе "Prozorro.Продажи" приватизационный онлайн-аукцион по продаже госпредприятия "Ровноторф", которое было продано за 205 млн грн.

Больше об инвестиционных настроениях украинцев, статистике и особенностях малой и крупной приватизации во время войны, можно прочитать в интервью: "Как происходит малая приватизация во время войны. Рассказывает Владислав Данилишин, ФГИУ"