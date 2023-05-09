Как Фонд государственного имущества управляет активами ОГХК и при чем здесь "большая приватизация"

Разговоры о том, что Фонд государственного имущества Украины может стать не только риэлтором госсобственности, но и полноценной корпорацией развития, которая увеличит капитализацию государства – оказались только пиаром. Практика управления госпредприятиями и планы приватизации госактивов свидетельствуют о том, что положительных качественных изменений в деятельности ФГИУ не произошло. Никто не намерен ничего модернизировать и развивать. Никто не будет строить вертикально-интегрированные холдинги и запертые циклы производств. Никто не ожидает институционального инвестора с новыми технологиями и новыми правилами игры. Об этом говорится в статье Виталия Войчука "ОГХК и "проклятие госуправления" в Фонде госимущества" для "Комментариев".

Суверенных фондов по управлению активами не будет

Основной акцент в работе Фонда сделан не на стратегии (превращении в стратегического инвестора и формирование на базе госактивов перспективных промышленных кластеров), а также не на тактике (целенаправленном "накачивании" стоимости особо перспективных лотов), а на операционной деятельности, т.е. от долей российских олигархов в ТРЦ – до уникальных добывающих госпредприятий.

Как считает автор статьи, иногда даже создается впечатление, будто Фонд спешит избавиться от наиболее привлекательных активов еще до окончания войны, без учета программ послевоенного развития и не дожидаясь, пока системный западный инвестор решится прийти в Украину с большими деньгами. Максимальные риски, как известно, делают цены априорно бросовыми, а перечень интересующих людей ограниченным и спекулятивным, даже если процедура торгов будет максимально "прозрачной". "Руководство ФГИ дает себе в этом совет и откровенно признает, что "во время войны, мало кто захочет вкладывать средства в страну, но надо смотреть в будущее, в котором их могут ждать 20-кратные прибыли" - пишет автор.

По мнению автора, о существовании запроса именно на такой бесхитростный сценарий крупной приватизации свидетельствует, в том числе, жесткая борьба за право руководить и перепродавать национализированные активы между АРМА, ФГИУ и Министерством стратегической промышленности. Если в 2005 году перед ре/приватизацией "Криворожстали" (за которую получили историческую сумму 4,8 млрд. долл.) комбинат нахваливали словно единственное дитя перед помолвкой, то анонс крупной приватизации 2023 года в исполнении председателя Фонда госимущества почему-то больше похож на некролог.

"Если мы не продадим их (крупные предприятия) в этом году, то в следующем их единственной ценностью будет недвижимость, а через год - только земля, на которой они стоят", - цитирует Рустема Умерова издание.

По ОПЗ, ОГХК, ЗТМК, "Центрэнерго", ЗАлК, НГЗ, Демуринскому ГОКу и другим крупным предприятиям, ФГИУ планирует выручить скромные 400 млн. дол. и считает эту сумму достаточной. Наверняка найдется немало желающих поймать ценную рыбу на довольно скромную наживку в мутной воде большой приватизации военного времени, но выгода для государства будет от этого минимальной. Бенефициарами такой приватизации окажутся разве что приближенные и пока еще не отдаленные от власти бизнесмены, знающие истинную цену украинским активам и которые без конкуренции купят их на "военной распродаже". В итоге, будем иметь миллионы, вместо миллиардов, "оффшоризацию-2.0", новую порцию нелегитимной собственности, потерю доверия в середине и снаружи.

ТОП-менеджмент "от Бога": как руководят ОГХК

Управление еще недавно успешными активами, также осуществляется в пределах вышеописанного сценария, о чем свидетельствует хозяйственно-экономическая отчетность компаний, которые планируется приватизировать до конца нынешнего года. После неожиданной замены ТОП-менеджмента на ОГХК в начале 2023 года финансовые показатели работы всей компании стремительно упали.

Для сравнения: в первом квартале довоенного 2021 компания получила 923 млн.грн. валового дохода; за аналогичный период первого года войны было получено 312 млн. грн.; В первом квартале 2023 года валовой доход составил 207 млн. грн., что на 105 млн. грн. меньше, чем годом ранее. Операционная деятельность по итогам первого квартала 2021 г. принесла 174 128 млн. грн., в 2022 г. – "минус" 51 595 млн. грн.; 2023 г. – "минус" увеличился вдвое до 105 786 млн. грн. Чистый финансовый результат первого квартала 2021 был "плюс" 144 058 млн. грн.; в 2022 г. – "минус" 84 466 млн. грн.; первый квартал 2023 г. компания завершила с отрицательным результатом в размере уже 109 428 млн. грн. Физический выпуск продукции в апреле-мае-23 находится на уровне 30% предыдущего года. Апрельский выпуск основных концентратов снизился до рекордно-критических за всю историю ОГХК: циркон – 368 т.; рутил - 568 т.; ильменит – 1351 т., несмотря на то, что 2022 год был значительно тяжелее (два месяца простоя, блекауты, обстрелы) за нынешний 2023 г.

Государственные горно-обогатительные комбинаты, которые находятся в структуре ОГХК, также переживают не лучшие времена. Иршанский ГОК простаивает с октября 2022 г. и неизвестно, когда сможет возобновить производство. Вольногорский ГОК в апреле работал всего 10 дней и столько же будет работать в мае. Рассчитывать на скорейшее исправление ситуации бесполезно, ведь финансирование воскресных работ не происходит, концентрат на обогащение не подается, расходы и убытки растут, а имеющихся средств едва хватает разве что на закупку энергоносителей и выплаты значительно сокращенных заработных плат. Последние кадровые ротации в руководстве филиалов ОГХК, такие как перемещение начальника службы безопасности Иршанского ГОКа С.Чеботарева на должность директора ВГМК – не добавляют оптимизма. Вполне ожидаемо, ущерб по итогам второго квартала будет еще выше, хотя еще совсем недавно, ОГХК считалась одним из наиболее доходных активов в руках государства и ежегодно приносила от 150 до 600 млн. грн. прибыли.

Нокаут национализации ГОКов

Когда успешные олигархические титановые активы, перешедшие в управление Фонда госимущества, вопреки здоровой приватизационной логике и громким заявлениям главы ФГИУ, также пришли в упадок. ЗТМК – не работает, а символ победы ВАСУ над российским олигархом Шелковым – Демуринским ГОКом – начал символизировать дефективность отечественной системы управления госсобственностью.

В одном из своих недавних заявлений для СМИ, руководитель ФГИ рассказал о семимильных шагах, которыми идет подготовка Демуринского ГОКа к приватизации и о том, что остатки его продукции были выставлены на электронные торги, благодаря чему, на вырученные средства было запущено производство и уплачены долги по зарплате.

Однако, как и большинство подобных заявлений, эта информация оказалась преждевременной, не слишком достоверной и слишком оптимистичной. На самом деле, после передачи ФГИУ предприятие до сих пор простаивает и пока не перезапускалось; задолженность по заработной плате сотрудникам не выплачивается уже больше 3 месяцев; остатки товарной продукции находятся на складах и не могут быть реализованы из-за арестов по судебным искам прежнего менеджмента; представленный трудовому коллективу новый руководитель предприятия И.Савчук до сих пор не может приступить к выполнению своих обязанностей, поскольку не были внесены изменения в соответствующий реестр (странно что ФГИУ не уволил и не вычеркнул бывшего руководителя) и официальным руководителем комбината все еще значится Д.Федаш .

В целом, ситуация выглядит достаточно абсурдной и худшим является то, что это никого не смущает… Время конспирологии или как объяснить кризис в титановом газе На фоне накопления всех этих противоречий и нарушений логики, по воле начинаешь склоняться в сторону конспирологических толкований той, в значительной степени рукотворной кризиса, в котором находится государственный сегмент титановой отрасли Украины.

Согласно одной из таких теорий, финансовая дестабилизация и последующая приватизация потенциально прибыльных ОГХК и ДемГОК являются частью непубличных договоренностей с представителями беглой украинской олигархии, которые все еще имеют собственные интересы в титановой индустрии.

Согласно чиновничье-олигархическому кулуарному замыслу, после приватизации указанных компаний и успешного контрнаступления ВСУ, следующий этап консолидации украинских титановых активов будет происходить уже вокруг уволенного предприятия в г. Армянске, которое имеет собственную минеральную базу, инвестресурсы, выходы к морпортам и известному непотопляемому. Однако главная задача — это победа ВСУ и освобождение Крыма. После этого можно будет разбираться с ФГИУ, ОГХК и прочими…