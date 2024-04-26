Из-за вражеских обстрелов в Харьковской и Херсонской областях более десяти человек получили ранения: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора 326 раз ударила по Запорожской области, по Днепропетровщине и Николаевщине враг бил из тяжелой артиллерии и FPV-дронами, а в Сумской области было громко из-за взрывов в трех общинах.

На Харьковщине из-за вражеского обстрела более 10 раненых

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела г. Балаклея повреждены остекление окон и крыша здания железнодорожного вокзала, пригородный электропоезд Харьков-Изюм, который был на расстоянии 15 метров от места прилета, колеи. Травмированы 7 гражданских мужчин и 4 женщины.

Также из-за вражеских обстрелов с РСЗО поврежден дом, хозяйственное сооружение, пострадали две женщины в возрасте 73 и 60 лет.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Уды, Липцы, Малое Веселое, Плетеневка, Охримовка, Водяное, Боровая.

В частности, в поселке Боровая в результате вражеских обстрелов из РСЗО поврежден дом. В результате сброса 3 КАБов на территории садового общества с. Глубокое повреждены 4 частных дома и близлежащие сооружения.

"За минувшие сутки обстрелов г. Харькова не зафиксировано", - сообщил Синегубов.

По Никополю ударили FPV-дронами

"Вечером враг еще дважды целил по Никополю FPV-дронами", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

После полуночи из тяжелой артиллерии обстрелял Марганецкую общину на Никопольщине. Повсюду обошлось, погибших и пострадавших нет.

На остальной территории области – спокойно. Без прилетов.

Оккупанты 326 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 326 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, рассказал глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес 2 авиационных удара по Малой Токмачке. 104 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 2 обстрела РСЗО накрыли Роботино. 218 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новопавловки, Левадного и Малиновки.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за вражеской агрессии шесть раненых

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, в минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Белозерку, Михайловку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Одрадокаменку, Осокоровку, Велетенское, Кизомис, Ивановку, Новотягинку, Токаревку, Золотую Балку, Станислав, Садовое, Нововоронцовку, Ольговку и город Херсон.

В частности, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, также повреждена многоэтажка и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в торговый центр, детский сад, сельхозпредприятие и автомобили.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Николаевщина была обстреляна из артиллерии и FPV-дронами

За прошедшие сутки враг нанес артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В результате ударов в с. Ивановка повреждены жилые дома. Также враг направил дрон-камикадзе типа FPV по открытой территории Галицыновской общины. Обстрелам подверглась и акватория Очаковской общины.

Обошлось без пострадавших.

В Сумской области были обстреляны три общины

По сообщению Сумской ОВА, ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов есть погиб шие и ранены е

По информации от главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранены 3 человека. В Очеретино 1 человек погиб. В Кураховской общине 1 человек погиб в Кураховке и 1 ранен в Горняке; в Остром повреждены 8 частных домов. В Удачном 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены админздание, заведение культуры, кафе и более 20 частных домов.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома в Ямполе. На Константиновку враг сбросил КАБ-250 – к счастью, бомба не взорвалась, саперы ее обезвредили.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания. Поврежден дом в Серебрянке Северской общины.