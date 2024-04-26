Через ворожі обстріли на Харківщині і Херсонщині більше десяти людей дістали поранення: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора 326 разів вдарила по Запорізькій області, по Дніпропетровщині та Миколаївщині ворог бив з важкої артилерії та FPV-дронами, а на Сумщині було гучно через вибухи у трьох громадах.

На Харківщині через ворожий обстріл більше 10 поранених

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу м. Балаклія пошкоджено скління вікон та дах будівлі залізничного вокзалу, приміський електропотяг Харків-Ізюм, який був на відстані 15 метрів від місця прильоту, колії. Травмовано 7 цивільних чоловіків та 4 жінки.

Ракетний удар по Балаклії. Фото: t.me/synegubov Ракетний удар по Балаклії. Фото: t.me/synegubov Ракетний удар по Балаклії. Фото: t.me/synegubov Ракетний удар по Балаклії. Фото: t.me/synegubov

Також через ворожий обстріл РСЗВ пошкоджено будинок, господарча споруда, постраждали дві жінки віком 73 та 60 років.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Уди, Липці, Мале Веселе, Плетенівка, Охрімівка, Водяне, Борова.

Зокрема, у селищі Борова внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будинок. Внаслідок скидання 3 КАБів на території садового товариства с. Глибоке пошкоджені 4 приватні будинки та прилеглі споруди.

"За минулу добу обстрілів м. Харків не зафіксовано", - повідомив Синєгубов.

По Нікополю вдарили FPV-дронами

"Ввечері ворог ще двічі цілив по Нікополю FPV-дронами", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Після опівночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Всюди минулося. Загиблих та постраждалих немає.

На решті території області – спокійно. Без прильотів.

Окупанти 326 разів ударили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 326 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, розповів голова Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав 2 авіаційних удари по Малій Токмачці. 104 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 2 обстріли РСЗВ накрили Роботине. 218 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новопавлівки, Левадного та Малинівки.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Херсонській області через ворожу агресію шестеро поранених

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам'янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, також пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Миколаївщина була обстріляна з артилерії та FPV-дронами

Впродовж минулої доби ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Внаслідок ударів у с. Іванівка пошкоджено житлові будинки. Також ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по відкритій території Галицинівської громади. Обстрілів зазнала і акваторія Очаківської громади.

Обійшлося без постраждалих.

На Сумщині були обстріляні три громади

За повідомленням Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

У Донецькій області через ворожі обстріли є загиблі і поранені

За інформацією від голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранено 3 людини. В Очеретиному 1 людина загинула. У Курахівській громаді 1 людина загинула у Курахівці і 1 поранена у Гірнику; у Гострому пошкоджено 8 приватних будинків. В Удачному 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і понад 20 приватних будинків.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 2 будинки у Ямполі. На Костянтинівку ворог скинув КАБ-250 — на щастя, бомба не вибухнула, сапери її знешкодили.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.