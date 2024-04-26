НКРЭКУ будет оспаривать незаконное решение суда по лицензии "Черкассыгаза"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), будет подавать апелляцию на определение суда, которым приостановлено решение об остановке лицензии по распределению природного газа АО "Черкассыгаз".

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что регулятор будет обжаловать постановление Киевского окружного административного суда в апелляционном порядке, выданное 24 апреля 2024 года по делу № 320/16011/24.

"Этим определением прекращено действие постановления НКРЭКУ от 29.11.2023 № 2226 "Об остановке действия лицензии по распределению природного газа, выданной АО "Черкассыгаз", действие пункта 16 приложения к постановлению НКРЭКУ от 26.12.2022 № 18 ООО "Газораспределительные сети Украины", а также действие постановления НКРЭКУ от 10.01.2024 № 22 "О внесении изменения в постановление НКРЭКУ от 29 июня 2017 г. № 840"", - говорится в сообщении регулятора.

В НКРЭКУ объясняют, что указанные постановления были приняты в связи с тем, что Министерство энергетики Украины с 01.12.2023 передало в эксплуатацию ООО "Газораспределительные сети Украины" газораспределительные системы и их составляющие, находящиеся в государственной собственности, ранее бывшие в эксплуатации. АО "Черкассыгаз".

"Регулятор видит в действиях АО "Черкассыгаз" попытку бывшего владельца через суд вернуть контроль над государственными сетями. Поэтому НКРЭКУ будет обжаловать определение суда и направит обращение в правоохранительные органы и Высший совет правосудия для соответствующего реагирования", - подчеркивают в НКРЭКУ.

Облгазы Фирташа перешли к государству

Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований заявили о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и передал в управление Нацгентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы в управление "Черноморнафтогаза", входящее в группу "Нафтогаз".

Осенью "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Затем в эту компанию начали переходить арестованные газораспределительные фирмы, у которых постепенно забирали лицензии на распределение.