Кто обучает трейдингу бесплатно?

Вопрос волнующий многих. Ведь получить даже базовые знания и фундаментальные данные – это может быть дорогой мечтой! CRYPTOLOGY в сотрудничестве с криптобиржей WhiteBIT – это две феи, которые воплощают ваши мечты в реальность, ведь они создали бесплатные курсы по трейдингу. https://cryptology.school/free , цель которых – помочь вам начать свой путь в мире криптовалют и трейдинга.

Что это за бесплатный курс?

Эти курсы были разработаны CRYPTOLOGY и WhiteBIT. Академия трейдинга CRYPTOLOGY – это крупнейшее сообщество трейдеров в Украине. Команда практикующих и опытных трейдеров CRYPTOLOGY разработала бесплатный уникальный онлайн курс вместе с биржей WhiteBIT, цель этих курсов - помочь всем, кто стремится к финансовой свободе. Если коротко, то вот что эти курсы могут вам предложить:

9 модулей с уроками. Все уроки ведут профессионалы по CRYPTOLOGY. Каждый урок это не просто PDF файл с кучей букв и слов, которые вы не понимаете. Каждый урок проходит в формате видео, где объясняют сложные вещи простыми словами. В конце каждого урока вам предстоит тест. Ответили неправильно? Вам дадут тайм-код, который покажет правильный ответ. Как понять, что вы правильно поняли всю информацию модуля, а не только отдельные уроки? В конце модуля вас так же будет ожидать тест. Поэтому даже если вы что-нибудь забыли или не так поняли, то тест вам на это укажет. Там также дадут доступ к различным методическим материалам, которые были созданы профессионалами вручную, и станут отличным дополнением видеоуроков - некоторую информацию все же легче усвоить в виде текста, а не видео. Эти курсы можно проходить где угодно, когда угодно. Если вы учитесь или работаете – это не проблема. Видео-уроки можно смотреть в любое удобное для вас время.

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Выводы?

Следует ли вам проходить эти бесплатные онлайн курсы трейдинга? Они рассчитаны на тех, кто хочет только начать, но не знает с чего. Даже если вы уже занимаетесь трейдингом, вы все равно сможете что-то для себя найти – ведь учиться никогда не поздно.

Но стоит ли вообще начинать? В общем, это решать вам. Но вы должны понимать, что трейдером может стать практически каждый. Для этого не нужно экономическое образование. Многие известные трейдеры не были профессиональными экономистами, когда они начинали. Трейдинг требует знаний и дисциплины. И первое и второе вы можете получить, поэтому единственное препятствие на этом пути – это ваше личное желание начинать. В этом бесплатном курсе вы сможете получить те знания и навыки, которые все продающие за деньги, что делает это наилучшим возможным решением для старта. Поэтому единственное, что от вас требуется – ваше время.