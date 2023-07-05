"Рівнеторф" продали компанії зі статутним фондом 5 тисяч гривень: скільки та має сплатити

Фонд державного майна 5 липня успішно провів у системі "Prozorro.Продажі" приватизаційний онлайн-аукціон з продажу держпідприємства "Рівнеторф", яке було продано за 205 мільйонів гривень.

Як свідчать результати торгів, усього в них приймало участь 12 компаній. Стартова ж ціна лоту становила 47,142 мільйона гривень, тобто на аукціоні вона зросла у 4,35 рази.

Переможцем стало ТОВ "Ленд Гроу", остаточна пропозиція якого склала 205 мільйонів 1 гривню. Натомість рівно 205 мільйонів запропонувало ТОВ "Конкорд Факторинг".

Таким чином, "Ленд Гроу" матиме 20 робочих днів на сплату вартості лота. Окрім переможної ставки, він повинен сплатити ПДВ в сумі 41 мільйона гривень. У разі відмови від сплати компанія втратить 9,428 мільйона гривень гарантійного внеску.

Зазначимо, що ТОВ "Ленд Гроу" має лише 5 тисяч гривень статутного капіталу, а основним видом його діяльності є надання допоміжних комерційних послуг. Також статутною діяльністю компанії є бухгалтерський облік і аудиту; консультування з питань оподаткування та діяльність у сфері права.

Власником та директором ТОВ є мешканець Бобровиці Чернігівської області Олексій Халімон, який також очолює будівельне ТОВ "Укрінвест-Центр" та житлово-будівельний кооператив "Нова Англія".

Єдиний майновий комплекс ДП "Рівнеторф" знаходиться у селищі Смига Рівненської області, його виставляли на продаж уперше. Видами діяльності підприємства є добування торфу (основний) та виробництво продуктів нафтоперероблення.

Як пояснюють у Фонді держмайна, "Рівнеторф" виставили на приватизацію, оскільки він не вважається стратегічним активом: частка торфу в енергетичному балансі країни становить менше 0,3%.

Крім того, підприємство станом на кінець березня поточного року накопичило кредиторську заборгованість у 6,9 мільйона гривень, в тому числі по заробітній платі - 1,8 мільйона гривень.

Покупець "Рівнеторфу" буде зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду.

"По-третє, підприємство потребує інвестицій. За майже 60 років роботи обладнання "Рівнеторфу" зношене і потребує модернізації. З 2012 року жодних інвестицій у розвиток не залучалося", - зазначають у ФДМ.

Крім того, там вказують, що приватний власник матиме більше можливостей для встановлення ринкових зарплат керівникам, що мінімізує використання активів у "сірих" схемах виведення прибутків з підприємства.