"Ровноторф" продали компании с уставным фондом 5 тысяч гривен: сколько та должна заплатить

Фонд государственного имущества 5 июля успешно провел в системе "Prozorro.Продажи" приватизационный онлайн-аукцион по продаже госпредприятия "Ровноторф", которое было продано за 205 миллионов гривен.

Как свидетельствуют результаты торгов, всего в них участвовало 12 компаний. Стартовая цена лота составила 47,142 миллиона гривен, то есть на аукционе она выросла в 4,35 раза.

Победителем стало ООО "Лэнд Гроу", окончательное предложение которого составило 205 миллионов 1 гривну. В то же время ровно 205 миллионов предложило ООО "Конкорд Факторинг".

Таким образом, у "Лэнд Гроу" будет 20 рабочих дней на уплату стоимости лота. Кроме победной ставки она должна уплатить НДС в сумме 41 миллиона гривен. В случае же отказа от уплаты компания потеряет 9,428 миллиона гривен гарантийного взноса.

Отметим, что ООО "Лэнд Гроу" имеет уставный капитал всего в 5 тысяч гривен, а основным видом его деятельности является предоставление вспомогательных коммерческих услуг. Также уставной деятельностью компании является бухгалтерский учет и аудит; консультирование по налогообложению и деятельность в сфере права.

Владельцем и директором ООО является житель Бобровицы Черниговской области Алексей Халимон, также возглавляющий строительное ООО "Укринвест-Центр" и жилищно-строительный кооператив "Новая Англия".

Единый имущественный комплекс ГП "Ровноторф" находится в поселке Смыга Ровенской области, его выставляли на продажу впервые. Видами деятельности компании являются добыча торфа (основной) и создание продуктов нефтепереработки.

Как объясняют в Фонде госимущества, "Ровноторф" выставили на приватизацию, поскольку он не считается стратегическим активом: доля торфа в энергетическом балансе страны составляет менее 0,3%.

Кроме того, предприятие по состоянию на конец марта текущего года накопило кредиторскую задолженность в 6,9 миллиона гривен, в том числе по заработной плате – 1,8 миллиона гривен.

Покупатель "Ровноторфа" будет обязан в течение шести месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом. Также он не сможет увольнять рабочих по собственной инициативе в течение этого периода.

"В-третьих, предприятие нуждается в инвестициях. За почти 60 лет работы оборудования "Ровноторфа" было изношено и нуждается в модернизации. С 2012 года никаких инвестиций в развитие не привлекалось", - отмечают в ФГИ.

Кроме того, там указывают, что у частного владельца будет больше возможностей для установления рыночных зарплат руководителям, что минимизирует использование активов в "серых" схемах вывода прибыли с предприятия.