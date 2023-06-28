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Измаильский винзавод второй раз продали на аукционе: в 5,5 раз дешевле, чем при первой попытке
Фонд госимущества нашел нового инвестора для Измайльского винзавода – предприятие продали на аукционе за 36,1 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что помимо ставки победитель уплатит еще 7,2 млн гривен НДС. Он имеет 20 рабочих дней на оплату винзавода – если этого не будет сделано, бюджет получит 7,1 млн грн гарантийного взноса.
Ранее активы Измаильского винзавода использовались частным арендатором для производства игристых и шампанских вин. Однако с 2021 винзавод простаивал, там не было работников и не велась ни одна деятельность.
Согласно данным платформы "Prozorro.Продажи", начальная цена реализации лота составила 35,7 млн гривен. В аукционе победило ООО "Вега Агро Трейд Плюс", которое и предложило победную ставку в 36,1 млн гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме этой компании, в торгах приняли участие ООО "Электронные торговые технологии" и ООО "Блэкберн-Трейд-Плюс".
Напомним, предыдущий аукцион по продаже Измаильского винзавода состоялся в апреле. Тогда стартовая цена была на уровне 17,8 млн грн, но победной ставкой была сумма в 200 млн грн от ООО "Фининвест Групп П".
Так же 200 млн грн тогда предлагало и ООО "Вега Агро Трейд Плюс", которое ныне стало победителем со ставкой в 36,1 млн гривен.
"Фининвест Групп П" победило в апреле за счет того, что предоставило предложение на несколько минут раньше.
Как теперь отметили в Фонде госимущества, компания отказалась от уплаты средств и потеряла 3,5 млн грн гарантийного взноса.