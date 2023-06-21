Ипотечный портфель банка "Аркада" продали: победителем аукциона стал "Таскомбанк" Тигипко

"Таскомбанк" победил в аукционе, на котором были проданы права требования по 400 кредитным договорам физических лиц банка "Аркада". Об этом свидетельствуют данные системы "Prozorro.Продажі".

На торги выставляли 399 кредитов, обеспеченных ипотекой, и один беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне.

Аукцион проходил в гибридном голландском формате, во время которого первоначальная стоимость лота пошагово снижается, пока кто-то из участников не остановит снижение. Далее следует этап закрытых ценовых предложений: остальные участники могут предложить цену выше зафиксированной. Победителем становится тот, кто предложил самую большую сумму. Однако участник, остановивший понижение на первом этапе, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

В торгах приняли участие ООО "Цикл финанс", которое в итоге предложило 43,7 млн грн и АО "Таскомбанк", победившее с предложением в 45,5 млн гривен.

Как свидетельствуют данные "Опендатабот", владельцем 99,93% акций "Таскомбанка" является бизнесмен, бывший министр социальной политики и экснардеп Сергей Тигипко.

Напомним, что Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать.

О выставлении ипотечного портфеля "Аркады" на аукцион стало известно в конце мая 2023 года. Торги должны были состояться 6 июня, но затем лот выставили на продажу повторно. Начальная цена составила 182,2 млн гривен.

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