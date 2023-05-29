Киевский "Электронмаш" продали на аукционе: названа цена

Киевский завод "Электронмаш" в понедельник, 29 мая, продали на аукционе за более 120 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Несмотря на воздушную тревогу и ракетные обстрелы, аукцион по приватизации завода Электронмаш состоялся. Еще одно преимущество электронных торгов на платформе Prozorro.Продажи – предприниматели могут соревноваться за активы, находясь в укрытиях", - отметили в Фонде.

Кроме 121 млн грн победитель аукциона должен уплатить НДС в размере 24,2 млн гривен и свыше 23 млн гривен долгов предприятия перед работниками и госбюджетом. Оплатить покупку победитель должен в течение 20 рабочих дней.

В торгах приняли участие 6 предпринимателей, финальная ставка на аукционе выросла почти вдвое. Наивысшую ставку, как свидетельствуют данные Prozorro.Продажи, предложила компания "Инком рент" . По данным YouControl, новым владельцем компании является КУА Ариво Эссет Менеджмент, бенефициаров Олега Магаляса и Людмилы Яковлевой. Руководителем Инком рент является Людмила Труфанова.

Напомним, 29 мая состоялась третья попытка Фонда государственного имущества по продаже завода. Первый аукцион по продаже предприятия состоялся 12 ноября 2021, на нем победило ООО "Лортен групп", что предложило за объект 970 млн грн. Однако в результате компания не подписала договор купли-продажи, и завод снова выставили на торги.

В январе 2022 года "Электронмаш" был повторно продан за 430 млн грн, что в 2,26 раза ниже предыдущей цены. Впоследствии этот аукцион признали несостоявшимся.