- Категория
- Промышленность
- Дата публикации
-
Завод "Электронмаш" снова попытаются продать на аукционе
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на повторную приватизацию имущественный комплекс завода “Электронмаш” по стартовой цене 65,6 млн грн, поскольку предыдущий покупатель “Лортен Груп” просрочил подписание договора о покупке объекта. Аукцион должен состояться 27 января 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что заявки для участия в аукционе принимаются до 26 января, а стартовая стоимость актива составляет 65,6 млн грн.
Объект включает 37 единиц зарегистрированного недвижимого имущества, а именно: склады, здания, базу отдыха, конференц-зал, корпус, котельные и другое.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Общая площадь всех построек и сооружений объекта составляет 110 тысяч кв. м.
Актив расположен на трех земельных участках общей площадью 18,6 га – в селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинский район Киевской области, селе Соколовка Козелецкого района Черниговской области и селе Звенково Васильковского района Киевской области.
По состоянию на конец сентября 2021 года на балансе государственного предприятия находятся транспортные средства и механизмы в количестве 32 единиц, в том числе легковые, грузовые автомобили и спецтехника.
Согласно документации ФГИУ, на начало сентября текущая задолженность государственного предприятия – 17,204 млн грн, просроченная – 16,821 млн грн, из которых 6,137 млн грн – долги по заработной плате, налоги с зарплаты – 3,3 млн грн, другая кредиторская задолженность – 2,767 млн грн.
12 ноября Фонд госимущества продал завод "Электронмаш" за 970 млн грн компании с уставным капиталом в 100 гривен "Лортен Груп". Но компания-победитель не подписала договор о купле-продаже завода "Электронмаш", таким образом приватизация завода не состоялась.
Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. Фонд государственного имущества считает приватизацию единственным способом сделать предприятие эффективным.
"Электронмаш" производил советские компьютеры на основе технологий, которые советские спецслужбы воровали у американской компании IBM. Со второй половины 80-х годов прошлого века завод начал стагнировать.
Завод перестал выпускать вычислительную технику еще в середине 90-х, а сейчас территория предприятия, скорее, лакомый кусок для застройщиков, чем место для полноценного производства. Сейчас на предприятии трудятся около 140 человек, многие из которых люди пенсионного возраста.