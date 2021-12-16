"Электронмаш" продадут по-новой: покупатель не подписал договор и лишился залога в 6,67 млн грн

Признан несостоявшимся аукцион по приватизации государственного предприятия "Электронмаш". Об этом свидетельствует информация, которая размещена в системе Prozorro.Продажи.

Победителю тендера на покупку ООО "Лортен Групп" Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву предоставило проект договора купли-продажи объекта приватизации. Его необходимо было подписать до 13 декабря, но ответа от потенциального покупателя актива в установленный срок так и не последовало.

В результате госпредприятие "Электронмаш" снова выставили на торги. Залог в размере 6,67 млн грн удержат в государственный бюджет.

ООО "Лортен груп" выиграло торги, предложив цену всего на 1 копейку больше, чем их главный конкурент на торгах "Стрим капитал". Победитель должен был заплатить 970 млн гривен и 1 копейку. Стартовая цена лота составляла 66,7 млн гривен. В 2020 году "Лортен групп" не получала дохода и прибыли, а уставной фонд компании составляет 100 гривен.

Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин пытаются продать с 2015 года. Фонд государственного имущества считает приватизацию единственным способом сделать предприятие эффективным.

"Электронмаш" производил советские компьютеры на основе технологий, которые советские спецслужбы воровали у американской компании IBM. Со второй половины 80-х годов прошлого века завод начал стагнировать.

Завод перестал выпускать вычислительную технику еще в середине 90-х, а сейчас территория предприятия, скорее, лакомый кусок для застройщиков, чем место для полноценного производства. Сейчас на предприятии трудятся около 140 человек, многие из которых люди пенсионного возраста.