Торги за "Электронмаш" выиграла компания с уставным фондом 100 гривен

На торгах по приватизации завода "Электронмаш" победило Общество с ограниченной ответственностью "Лортен групп". Компания выиграла торги, предложив 970 млн гривен 1 копейку, что на 1 копейку больше, чем предложил их главных конкурент на аукционе "Стрим капитал". Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые проходили 12 ноября.

По итогам аукциона по приватизации завода "Электронмаш" победителем стала компания ООО "Лортен груп", которая предложила на торгах самую высокую цену в 970 млн гривен 1 копейку. Стартовая цена лота составляла 66,7 млн гривен.

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ООО "Лортен групп" было основано в мае 2018 года главным бухгалтером районной ветеринарной клиники города Вовчанск в Харьковской области Ольгой Чубенко. Помимо этого Чубенко числится руководителем и бенефициаром еще ряда компаний.

В 2020 году "Лортен групп" не получала дохода и прибыли, а уставной фонд компании составляет 100 гривен. 1 ноября у компании сменился собственник, вместо Ольги Чубенко им стал Олег Пиченевский. Он же является и директором компании. Пиченевский проживает в городе Никополь Днепропетровской области и не фигурирует учредителем или руководителем каких-либо других компаний. Тогда же компания сменила и вид деятельности с неспециализированной торговли на покупку и продажу недвижимости.

Второе место в торгах заняло Общество с ограниченной ответственностью "Стрим капитал", уставной фонд которого составляет 50,3 тыс. гривен. Владелец и руководитель "Стрим капитал" — некто Владимир Телёвич. Однако ранее компанией владел глава наблюдательного совета ПАО "Трускавецкурорт" Павел Якубенко. СМИ связывают Якубенко с народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко.

Напомним, завод "Электронмаш" некогда был главным предприятием в СССР по выпуску вычислительных машин. Предприятие производило советские компьютеры на основе технологий, которые советские спецслужбы воровали у американской компании IBM. Со второй половины 80-х годов прошлого века завод начал стагнировать. В настоящее время на предприятии трудятся 138 человек, многие из которых люди пенсионного возраста. При этом главной ценностью данного актива является то, что он расположен на земельном участке 20 га в городской черте Киева.