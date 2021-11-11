Линейки, разруха и миллионы долгов. Что происходит с "Электронмашем" перед продажей (ФОТО)

12 ноября Фонд государственного имущества планирует провести аукцион по продаже завода "Электронмаш" в Киеве. Некогда крупнейшее в СССР предприятие по производству вычислительных машин будет продано с молотка. Стартовая цена лота 66,7 млн гривен.

В ФГИ говорят, что приватизация — единственный способ сделать предприятие эффективным. Завод перестал выпускать вычислительную технику еще в середине 90-х, а сейчас территория предприятия, скорее, лакомый кусок для застройщиков, чем место для полноценного производства.

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"Когда Украина переходила к рыночной экономике, государство, к сожалению, не смогло умело распорядиться "Электронмашем". Если бы тогда, в 90-х годах, предприятию нашли эффективного частного владельца, мы сегодня имели бы производителя конкурентной высокотехнологичной продукции. С 2017 года "Электронмаш" начали активно рейдерить, потому что некоторые хотели даром присвоить его имущество. Альтернатива такому циничному "отжиму" — это цивилизованная прозрачная приватизация", — говорит глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

В настоящее время на заводе числится 139 человек. Но большинство из них сидят дома, на карантине. Завод начисляет им зарплату, но заплатить не может, поскольку из-за отпусков большинства работников предприятие перестало зарабатывать деньги. Поэтому сейчас на заводе задолженность по зарплате составляет 5 млн гривен. А еще есть долг перед государством в размере 13 млн гривен.

К слову, оплата этих долгов, а также требование не увольнять сотрудников завода прописаны в условиях приватизации.

Главный советский компьютерный завод

Научно-производственное объединение "Электронмаш" начало свою историю в 1960 году, когда на киевском заводе "Радиоприбор" начали производить вычислительные машины. Первыми изделиями стали "Управляющая машина широкого назначения "Днепр" и "Электронная машина расчета для тканей". В 1965 году на базе нескольких подразделений "Радиоприбора" был создан Киевский завод управляющих и вычислительных машин (ВУМ). В состав нового предприятия вошли механический, отделочный и сборочный цеха, а также конструкторское бюро.

В 1972 году завод был переименован в "Электронмаш" и стал лидером в СССР по производству компьютерной техники, а также первым в СССР освоил производство дискет.

Однако с 80-х предприятие начало стагнировать: лучшие специалисты уезжали на Запад, а советские промышленные шпионы все хуже справлялись с задачей воровства технологий у ведущих западных корпораций. И распад Советского Союза лишь ускорил стагнацию завода.

"Ошибка государства в том, что при переходе от Советского Союза к рыночной экономике пытались спасти слишком много государственных предприятий. И эти предприятия без надлежащего управления погибли. В 1994 году, когда предприятия обязали иметь кассовые аппараты, завод пытался выпускать кассовые аппараты, которые были дешевле, но они ломались в первый же месяц. Не было ни сервиса, ни возможности ремонтировать. В итоге предприятие проиграло в конкурентной борьбе", — рассказывает глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

20 га земли в столице и производство линеек

В настоящее время самая большая ценность завода — земля, на которой он стоит. Площадь завода составляет 136 тыс. кв. м, а всех земельных участков — 20 га. Само предприятие представляет собой довольно жалкое зрелище, однако у ценителей abandoned places оно все же может вызвать интерес.

В целом некоторые цеха завода представляют собой клондайк ныне забытых технологий второй половины прошлого века.

Хотя справедливости ради стоит сказать, что завод все же занимается производством и сейчас. В настоящее время предприятие производит различные детали для лифтов и ремонтирует блоки питания для кондиционеров пассажирских вагонов "Укрзализныци".

"Есть заказы на изготовление новых блоков. Но пока это производство не начинается, так как нет финансирования. Есть большие заказы от метрополитена, ведь вагоны метро оснащены нашими блоками питания. Пока что все в замороженном состоянии. Идут переговоры, а дальше будет видно", — говорит главный технолог предприятия.

Он рассказывает, что еще в 2017 году предприятие исправно работало, платило все налоги и имело деньги для производства. Но с началом пандемии коронавируса большинство работников были отправлены на самоизоляцию с сохранением заработной платы. В итоге люди не работали, заказы не выполнялись, а зарплату на заводе не платили. Таким образом у предприятия возникла задолженность и перед государством, и перед сотрудниками. При этом он уверен, что 139 работников могут приносить прибыль и новым собственникам.

Некоторые рабочие на заводе все же были замечены. Один из них, Александр, рассказал нам, что работает на "Электронмаше" всю жизнь. И хотя зарплату на заводе не платят уже десятый месяц, он, как и многие сотрудники предприятия, умудряется жить за счет пенсии. Инструментальщик показал нам свои изделия и станки инструментального цеха, среди которых есть и импортные, японские.

Также в производственных помещениях мы наткнулись на импровизированную зону рекреации трудового коллектива. Как и на многих предприятиях советской эпохи, здесь в почете домино.

Суды, рейдеры и растяжка

Земля, на которой расположен завод, — лакомый кусок для любого застройщика. По словам Сенниченко, предприятие пытаются захватить рейдеры примерно с 2014 года. В октябре в результате поджога был даже разрушен один из корпусов предприятия. А еще в одном нашли растяжку из ручной гранаты.

Кроме того, за предприятие ведется судебное разбирательство. Некая Первичная профсоюзная организация завода заявляет, что около 60% имущества госпредприятия принадлежит трудовому коллективу, поскольку в 1986 году Совет министров СССР принял постановление о реализации "пилотного проекта", в рамках которого прибыль ряда экспериментальных госпредприятий могла распределяться между работниками предприятия с последующим начислением доходов.

Профсоюзники заявили, что приватизация завода нарушает их права, и еще в 2017 году обратились в суд с иском против Министерства экономики. Минэкономики выиграло суд, но осенью этого года профсоюз подал апелляцию. Она была принята к рассмотрению Северным апелляционным судом Киева 1 ноября, рассмотрение дела начнётся 30 ноября.

Такой фактор, как судебная тяжба, мог бы отпугнуть от участия в приватизации мировых гигантов высоких технологий. Но вряд ли это станет препятствием для украинских застройщиков. Скорее всего, несмотря на проблемы, предприятие будет продано, а на месте некогда флагмана советского компьютеростроения вырастет новый жилой комплекс.

Степан Крьока, специально для Delo.ua