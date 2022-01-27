Киевский завод "Электронмаш" продали еще раз, но уже вдвое дешевле

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Электронмаш" (Киев) был повторрно продан по результатам аукциона 27 января за 430 млн грн, что в 2,26 раза ниже цены продажи на прошлом аукционе, оказавшимся неуспешным.

Как свидетельствуют данные на сайте Универсальной украинской биржи, победителем торгов стало ООО "Украинский имидж". Всего в аукционе участвовало пять компаний, стартовая цена составляла 65,6 млн грн.

По данным в реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, это киевская компания с уставным фондом 50 тысяч грн, осуществляющая деятельность в сфере права. Ее руководителем и владелицей является Виолетта Глинянчук. Она же возглавляет ООО "Глай", занимающееся финуслугами и сдачей в аренду недвижимости и расположенное по тому же адресу, что и "Украинский имидж".

"Завод "Электронмаш" в 60-80-е годы прошлого века являлся одним из лидеров производства электроники. Однако в последние десятилетия он приходил в упадок и разрушался. Благодаря приватизации завод получит нового собственника, а вместе с ним и новые инвестиции, возрождение территории и создание рабочих мест", - отмечают в Фонде государственного имущества.

Победитель торгов теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации "Электронмаша" будет считаться завершенным. Если же этого не произойдет, компания потеряет взнос в 10% от начальной цены лота (6,5 млн грн), а сам завод выставят на продажу еще раз.

После приватизации новый собственник обязан будет выполнить приватизационные условия: погасить все задолженности предприятия, которые составляют около 34 млн грн, и в течение шести месяцев не увольнять работников.

В состав госпредприятия "Электронмаш" входят 37 объектов недвижимости площадью 110,7 тысяч квадратных метров, а также 32 транспортных средства. Предприятие расположено на трех земельных участках.

Напомним, что предыдущий аукцион по продаже предприятия прошел 12 ноября, на нем победило ООО "Лортен груп" с уставным капиталом 100 грн, предложившее за объект 970 млн грн. Однако в итоге компания не подписала договор купли-продажи, и завод снова выставили на торги.