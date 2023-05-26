Киевский отель "Эрмитаж" продали за 311 млн грн: это рекорд с момента возобновления малой приватизации

Фонд государственного имущества (ФГИ) провел аукцион помещений столичной гостиницы "Эрмитаж" – финальная стоимость составила 311 млн грн. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ведомства.

К аукциону присоединились 39 участников. Сумма победного предложения выросла почти в 15 раз от стартовой.

Как отметили в ФГИ, сейчас это самая победная ставка среди всех аукционов с начала возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

После завершения всех процедур победитель аукциона станет обладателем:

пятиэтажного фасадного дома с подвалом, площадь – 3165,8 м²;

четырехэтажного дома с подвалом во дворе, площадь – 1963,3 м².

На уплату стоимости лота есть 20 рабочих дней со дня завершения аукциона. Кроме того, победитель должен уплатить НДС в размере 62 млн грн.

Также новый владелец должен подписать договор об охране культурного наследия и сохранить его исторический облик.