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Економіка
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Київський готель "Ермітаж" продали за 311 млн грн: це рекорд із моменту відновлення малої приватизації

"Ермітаж", готель, Київ
Будівля готелю "Ермітаж" у Києві. Фото: Nick Grapsy / Wikipedia

Фонд державного майна (ФДМ) провів аукціон приміщень столичного готелю "Ермітаж" – фінальна вартість склала 311 млн грн. Про це 25 травня повідомила пресслужба відомства.

До аукціону долучилися 39 учасників. Сума переможної пропозиції зросла майже у 15 разів від стартової.

Як зазначили у ФДМ, наразі це найбільша переможна ставка серед усіх аукціонів з початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року.

Після завершення всіх процедур переможець аукціону стане власником:

  • пʼятиповерхового фасадного будинку з підвалом, площа – 3165,8 м²; 
  • чотиповерхового будинку з підвалом у дворі, площа – 1963,3 м².

На сплату вартості лота є 20 робочих днів із дня завершення аукціону. Крім цього, переможець повинен сплатити ПДВ у розмірі 62 млн грн. 

Також новий власник повинен підписати договір про охорону культурної спадщини та зберегти її історичний вигляд.

Автор:
Артем Ющенко