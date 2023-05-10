Третья попытка – Фонд госимущества выставил на аукцион Белгород-Днестровский порт

Фонд госимущества назначил повторный, третий, аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта" на 6 июня, стартовая цена выше -184,92 млн грн (без НДС). Соответствующая информация появилась на сайте ФГИУ.

Размер гарантийного взноса – 36,98 млн. грн.

В течение шести месяцев после покупки владелец должен погасить долги предприятия по заработной плате перед бюджетом в размере, который сложится на дату перехода права собственности на объект приватизации.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, размещается на 59 гектарах основной производственной территории порта и более 5 гектаров территории портового пункта Бугаз, расположенном в поселке Затока.

Отметим, что не удалось продать Белгород-Днестровский порт с первой попытки.

Из-за отсутствия заявок аукцион не состоялся 3 марта.

Откровенно, мы сами удивлены, ведь столько заинтересованных как среди украинских, так и иностранных компаний, сколько интересовались этим портом, еще не было в нашем опыте. Иногда такое бывает: рынок считает цену слишком высокой. Это действительно так? У нас уже было такое: на втором аукционе цена растет больше, чем на первом”, - заявил начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский

Следующие торги уже со вдвое пониженной ценой были запланированы на 13 марта, вместо начальной – 187 млн гривен просили 93,7 млн. гривен.

ГП "Белгород-Днестровский МТП" удалось продать во время второй попытки. Самым высоким предложением была сумма в 220 млн 100 грн.

Победителем аукциона стало ООО "Укрдонинвест". Согласно данным "Опендатабота", 99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачев.

В апреле стало известно, что Кропачев отказался от покупки Белгород-Днестровского морского порта на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ.

В ФГИУ отметили, что с мая 2022 года предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатков и перегрузку металлопродукции. Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях.

Возобновление полноценной деятельности возможно только с привлечением значительных инвестиций, ведь предприятие было убыточным еще до полномасштабного вторжения, имело долги по заработной плате и перед бюджетами разных уровней.