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Белгород-Днестровский порт со второй попытки продали на аукционе: кто стал владельцем
На "Prozorro. Продажи" завершился аукцион по приватизации имущественного комплекса ГП "Белгород-Днестровский МТП". Самым высоким предложением стала сумма в 220 млн 100 грн. Об этом сообщил руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
Победителем аукциона стало ООО "Укрдонинвест". Согласно данным "Опендатабот", 99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачев.
Как отметил Славский, Белгород-Днестровский порт имеет три локации:
- основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
- портовый пункт с выходом на море в Затоке;
- база отдыха в Затоке.
В настоящее время компания работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года перегружено 272 тыс. тонн груза (что на 270 тонн больше, чем годом ранее). Однако порт остается в убытке: по состоянию на 30 сентября 2022 года долги предприятия составили 104 млн грн, которые должен погасить покупатель.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что это вторая приватизация морского порта в Украине. Первая состоялась в январе – порт "Усть-Дунайск" продали на аукционе за 201 млн гривен.
В начале февраля стало известно, что Фонд государственного имущества готовит к приватизации порт в Белгород-Днестровском. В ведомстве отметили, что с мая 2022 года предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях.
Аукцион планировался на 3 марта, но он не состоялся, поскольку участники не подали заявку. Тогда в ФГИ отмечали, что снизят стартовую цену со 187,6 млн гривен до 93,7 млн гривен.