Білгород-Дністровський порт із другої спроби продали на аукціоні: хто став власником

На "Prozorro. Продажі" завершився аукціон із приватизації майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський МТП". Найвищою пропозицією стала сума в 220 млн 100 грн. Про це повідомив керівник регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

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Переможцем аукціону стало ТОВ "Укрдонінвест". Згідно з даними "Опендатабот", 99,9% фірми володіє бізнесмен Віталій Кропачов.

Так виглядають результати аукціону з приватизації майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський МТП". Фото: скриншот / Олександр Славський / Facebook

Як зазначив Славський, Білгород-Дністровський порт має три локації:

основні потужності в самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;

портовий пункт із виходом на море в Затоці;

база відпочинку в Затоці.

Наразі компанія працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 року перевантажено 272 тис. тонн вантажу (що на 270 тонн більше, ніж попереднього року). Однак порт залишається у збитку: станом на 30 вересня 2022 року борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Нагадаємо, що це друга приватизація морського порту в Україні. Перша відбулася в січні – порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні за 201 млн гривень.

На початку лютого стало відомо, що Фонд державного майна готує до приватизації порт у Білгород-Дністровському. У відомстві зауважили, що з травня 2022 року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних окатків та перевантаження металопродукції. Завдяки цьому порт повернувся до життя, але потребує подальших значних фінансових вкладень.

Аукціон планувався на 3 березня, але він не відбувся, оскільки учасники не подали заявки. Тоді у ФДМ зазначали, що знизять стартову ціну зі 187,6 млн гривень до 93,7 млн гривень.