Україна виставить на приватизацію ще один порт – у Білгороді-Дністровському

Фонд державного майна готує до приватизації морський торговельний порт "Білгород - Дністровський".

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Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

"Приватизація цього порту дозволить залучити приватні інвестиції для розвитку логістичного майданчика, а кошти від аукціону стануть підтримкою для державного бюджету та Сил оборони", - зазначив перший заступник голови Фонду держмайна Дмитро Кліменков.

Зазначається, що з травня 2022 року підприємство почало відвантаження зернових, розпочало перевалку залізорудних окатків та перевантаження металопродукції. Завдяки цьому порт повернувся до життя, але потребує подальших значних фінансових вкладень.

Відновлення повноцінної діяльності можливе лише із залученням значних інвестицій, адже підприємство було збитковим ще до повномасштабного вторгнення, мало борги із заробітної плати та перед бюджетами різних рівнів.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману, розміщується на 59 гектарах основної виробничої території порту та понад 5 гектарах території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока.

Нагадаємо, Фонд державного майна у грудні 2022 року підготував приватизацію морського торговельного порту “Усть-Дунайськ”. У січні морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні за 201 мільйон гривень. Приватизація морського порту відбулася вперше в історії України.