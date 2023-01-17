В Україні вперше приватизували морський порт

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні за 201 мільйон гривень. Приватизація морського порту відбулася вперше в історії України.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"Фінальна пропозиція за порт "Усть-Дунайськ" у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень. Такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.

"Усть-Дунайськ" має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Тепер він зможе залучити приватні інвестиції та допоможе Україні прогодувати ще більше людей у всьому світі", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Фонд державного майна у грудні 2022 року підготував приватизацію морського торговельного порту “Усть-Дунайськ”.

Порт складається з трьох активів - самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту “Кілія” в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.