- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
В Україні вперше приватизували морський порт
Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні за 201 мільйон гривень. Приватизація морського порту відбулася вперше в історії України.
Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.
"Фінальна пропозиція за порт "Усть-Дунайськ" у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень. Такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Усть-Дунайськ" має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Тепер він зможе залучити приватні інвестиції та допоможе Україні прогодувати ще більше людей у всьому світі", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Фонд державного майна у грудні 2022 року підготував приватизацію морського торговельного порту “Усть-Дунайськ”.
Порт складається з трьох активів - самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту “Кілія” в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.