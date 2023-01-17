В Украине впервые приватизировали морской порт

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе за 201 миллион гривен. Приватизация морского порта прошла впервые в истории Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Финальное предложение за порт "Усть-Дунайск" в 3,3 раза превысило стартовую цену, которая составляла 60 миллионов гривен. Такого результата удалось достичь благодаря значительной конкуренции среди предпринимателей – за порт соревновались 8 инвесторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель имеет 20 рабочих дней на уплату стоимости лота.

"Усть-Дунайск имеет большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Теперь он сможет привлечь частные инвестиции и поможет Украине прокормить еще больше людей по всему миру", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Фонд государственного имущества в декабре 2022 года подготовил приватизацию морского торгового порта "Усть-Дунайск".

Порт состоит из трех активов - самого порта в г. Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания специальных судов лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай. Паспортные глубины у причала – 3 м, фактические – 1,5 м.