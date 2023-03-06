Kernel купив річковий термінал "Дунай Пром Агро" у порту Рені

Агрохолдинг Kernel придбав у березні 2023 року річковий термінал "Дунай Пром Агро" у порту Рені в якості резерву на випадок припинення дії "зернової угоди".

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Про це йдеться в піврічному звіті компанії від 2 березня 2023 року.

"Термінал включає сховища потужністю 12 тис. тонн, і його придбання є частиною стратегії компанії щодо забезпечення резервів на випадок, якщо чорноморські порти стануть недоступними через припинення зернової угоди у березні 2023 року", - йдеться у звіті компанії.

За даними онлайн-сервісу перевірки компаній Youcontrol, основним видом діяльності ТОВ "Дунай Пром Агро" є складське господарство. У спектр діяльності компанії також входить виробництво рослинних олій та тваринних жирів, що відповідає спеціалізації Kernel.

Компанія також висловила намір інвестувати у розширення перевалочних потужностей у порту Рені. Інвестиції будуть залучені у рамках Ініціативи стійкості сільського господарства USAID, яка висловила готовність закупити та поставити необхідне обладнання. У проекті беруть участь також Nibulon та Grain Alliance, які розвиватимуть експортну логістику на річкових терміналах в Ізмаїлі та місті Чьорна над Тисоу у Словаччині. Відповідно до програми загальні інвестиції у розвиток експортної логістики становитимуть понад $44 млн. Додаткове фінансування до причалів дозволить збільшити обсяг експорту на 600 тис. тонн на рік.

Крім цього, Kernel повідомив у звіті про отримання остаточного узгодження умов продажу сільгосппідприємств загальною площею 134 тис. га. Вони будуть продані компаніям, пов'язаним із найбільшим акціонером "Кернела" та головою ради директорів Андрієм Веревським. Відповідно до умов угоди в рамках угоди буде реалізовано відповідну сільськогосподарську інфраструктуру, техніку та оборотний капітал. У звіті Kernel повідомляється, що закриття угоди очікується у березні 2023 року. Але, за даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", вона вже була закрита 3 березня 2023 року.

Нагадаємо, що рада директорів Kernel у квітні 2022 року ухвалила рішення продати частину своїх рослинницьких господарств компаніям Веревського за $210 млн. У компанії пояснили таке рішення зниженням бізнес-ризиків в умовах військового вторгнення РФ в Україну. Новина про викуп Веревським 134 тис. га землі у своєму агрохолдингу отримала негативну реакцію від гравців біржового ринку та призвела до падіння акцій компанії на Варшавській біржі на 15% до 26,2 злотих. Проте у грудні 2022 року Kernel покращив свій інвестиційний рейтинг CDP на дві позиції.